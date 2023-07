GOP contre FBI: Une campagne républicaine pour arrêter un nouveau siège du FBI s’accélère après les enquêtes de Trump

WASHINGTON (AP) – Lorsque le président Kevin McCarthy a récemment suggéré qu’il pourrait empêcher le FBI de déménager son siège social du centre-ville dans une nouvelle installation prévue pour la banlieue de Washington, il était plus qu’inutile de penser à la rénovation d’un bureau.

Le hochement de tête du président républicain soulève une proposition autrefois marginale visant à renverser le FBI à la suite de l’inculpation fédérale de Donald Trump pour des documents classifiés et de la poursuite par le ministère de la Justice de ses alliés, y compris certaines des près de 1 000 personnes inculpées dans le Jan Attaque du 6 juin 2021 contre le Capitole.

Passant des coins d’extrême droite au courant dominant, l’effort émergent pour remanier le premier organisme d’application de la loi du pays est enraciné dans des plaintes conservatrices de plus en plus énergiques concernant un FBI trop biaisé qui, selon eux, est armé contre eux.

« C’est un renversement assez spectaculaire de ce qu’aurait été la politique il y a 50 ans », a déclaré Beverly Gage, historienne à Yale qui a remporté un prix Pulitzer 2023 pour sa biographie du légendaire directeur du FBI, « G-Man: J. Edgar Hoover et la fabrication du siècle américain.

Les attitudes changeantes des membres républicains du Congrès envers le FBI soulignent la façon dont les griefs personnels de Trump sont devenus une politique législative. Autrefois le parti de la loi et de l’ordre, les républicains sont désormais des antagonistes de l’application de la loi fédérale, sapant une institution légendaire et attaquant les fonctionnaires du ministère de la Justice dont le travail est fondamental pour la démocratie américaine.

Alors que la critique politique du FBI a suivi le bureau depuis sa fondation avec Hoover, qui a mis sur écoute les leaders des droits civiques et orchestré l’infiltration des organisations politiques de gauche, la campagne du flanc droit contre les forces de l’ordre fédérales avait surtout mijoté en marge du parti. politique.

Mais l’inculpation par le ministère de la Justice de Trump, qui a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation pour avoir stocké et refusé de restituer des documents classifiés à son club de Mar-a-Lago, et les poursuites en cours contre les partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole, ont alimenté la colère des conservateurs. . Le ministère de la Justice enquête également sur Trump et ses alliés sur les efforts déployés pour contester l’élection du président Joe Biden à l’approche de l’attaque du Capitole en 2021.

Les conservateurs critiquent l’application de la loi fédérale sur plusieurs fronts; parmi eux, son travail avec les sociétés de médias sociaux pour signaler les publications potentiellement dangereuses, et une note de service de l’ère COVID du procureur général Merrick Garland dirigeant les ressources pour lutter contre la violence contre les responsables scolaires. Ils comparent les enquêtes de Trump avec ce qu’ils disent être un accord de faveur pour Hunter Biden, le fils du président, qui plaide coupable de délit d’évasion fiscale après une longue enquête.

« En regardant les actions du FBI, je pense que toute la direction doit changer », a déclaré McCarthy aux journalistes au Capitole le mois dernier.

Fraîchement sorti d’une visite avec les forces de l’ordre en Californie, McCarthy a déclaré qu’il envisageait de décentraliser le FBI en étendant les opérations aux États.

« Cette idée que nous allons construire un nouveau et grand Pentagone et mettre tout le FBI principalement au même endroit, je ne pense pas que ce soit une bonne structure », a déclaré McCarthy vendredi, évoquant une proposition dirigée par les conservateurs pour déplacer le FBI. à l’Alabama.

« J’aimerais voir la structure d’un bâtiment administratif du FBI beaucoup plus petit et plus d’agents du FBI à travers le pays, contribuant à assurer la sécurité du pays », a-t-il déclaré. « Pour moi, c’est mieux. »

À bien des égards, la résistance à une agence fédérale d’application de la loi robuste prolonge un fil qui a traversé l’histoire américaine – des conséquences de la guerre civile, lorsque les États du Sud ont rejeté les troupes fédérales pour la reconstruction, à l’annonce de la campagne 2024 de Trump à Waco, Texas , une région connue pour le siège fédéral d’un complexe séparatiste en 1993.

« Le siège de Washington est symbolique », a déclaré Steven G. Bradbury, un ancien avocat général de l’administration Trump qui est maintenant chercheur principal à la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur.

Heritage fait partie des entités extérieures et des organisations de défense qui encouragent le Congrès à réinventer le FBI.

Le rapport « Comment réparer le FBI » de Bradbury décrit près d’une douzaine d’options. L’un est de réduire sa juridiction. Une autre consiste à réviser l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger, connue sous le nom de FISA, qui faisait partie de l’enquête Trump-Russie sur l’ingérence électorale de 2016 et est un programme que certains démocrates souhaitent également limiter.

« Nous avons le doigt sur le pouls de ce à quoi les conservateurs réagissent », a déclaré Bradbury. « Le FBI doit être reconstruit. »

La semaine dernière, le directeur du FBI, Christopher Wray, a comparu devant le comité judiciaire de la Chambre pour la première fois depuis que les républicains ont pris le contrôle en janvier, face à une longue liste de critiques, de plaintes et d’accusations de partialité au bureau.

« Protégez-vous les Bidens ? » a demandé le représentant Matt Gaetz, R-Fla.

« Absolument pas », a déclaré Wray.

À un autre moment, Wray a déclaré: « L’idée que j’ai un parti pris contre les conservateurs me semble quelque peu insensée, compte tenu de mes antécédents personnels. »

C’est un républicain de longue date qui avait été nommé par Trump pour occuper le poste après le licenciement du réalisateur James Comey en 2017.

Wray a déclaré aux législateurs que le démantèlement ou le financement du FBI serait désastreux pour les 38 000 employés du bureau et « nuirait à nos grands partenaires locaux chargés de l’application de la loi qui dépendent de nous chaque jour pour travailler avec eux sur toute une série de menaces difficiles ».

La représentante démocrate Pramila Jayapal, présidente du Congressional Progressive Caucus, a qualifié l’audience de « bizarre ».

« Je ne pensais pas que je verrais un jour des républicains attaquer un républicain nommé par Donald Trump pour diriger la plus grande agence d’application de la loi du pays, disant essentiellement qu’ils veulent définancer le FBI », a-t-elle déclaré.

La législatrice a déclaré qu’il était également étrange de se retrouver à défendre l’agence fédérale chargée de l’application des lois qui, selon elle aussi, a besoin d’une forte surveillance de la part du Congrès. Mais elle a estimé que les démocrates devaient intervenir pour contrer les attaques républicaines contre le FBI.

« C’est leur message : ils veulent fermer le FBI parce que le FBI continue d’enquêter sur Donald Trump », a déclaré Jayapal. « Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit. »

Le président du comité judiciaire, le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a soumis une proposition avant l’audience qui appelle à « l’élimination du financement des contribuables pour tout nouveau siège du FBI ».

Jordan a déclaré dans une lettre au président républicain du comité des crédits de la Chambre qu’il souhaitait également un plan pour déplacer le siège du FBI hors de Washington, notant une installation existante à Huntsville, en Alabama – une recommandation que Heritage a également faite.

« L’un des objectifs que nous nous sommes fixés dans ce Congrès en tant que républicains est de faire la surveillance afin que nous puissions avoir un impact sur le processus de crédits », a déclaré Jordan dans une brève interview au Capitole, et « imposer des limites à la façon dont l’argent des contribuables est dépensé pour arrêter la militarisation de ces agences contre le peuple américain.

Le sénateur démocrate Tim Kaine de Virginie, qui est en concurrence avec le Maryland voisin pour accueillir le nouveau siège du FBI, a qualifié les idées républicaines de « solution à la recherche d’un problème ».

« Je pense qu’ils viennent d’avoir un bug politique contre les agences fédérales d’application de la loi », a-t-il déclaré.

Lisa Mascaro, Associated Press