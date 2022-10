“Googly” d’Amit Mishra sur le tweet indo-pakistanais de Barmy Army a des fans de cricket à Split

L’Inde contre le Pakistan est toujours l’un des matchs les plus historiques de l’histoire du cricket. Les gens attendent ce jour avec impatience et aujourd’hui, c’est le jour. C’est le jour du match Inde vs Pakistan. Les grands rivaux sont tous prêts à verrouiller les cornes au MCG lors de leur match d’ouverture de l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20 masculine ICC 2022. Comme toujours, le bavardage autour du concours est énorme. Au milieu de tout cela, la page Twitter qui porte le nom de la Barmy Army d’Angleterre a publié un article sur le battage médiatique qui entoure l’Inde contre le Pakistan. « Qu’est-ce qu’une Inde contre le Pakistan. Je n’en ai jamais entendu parler », lit-on dans le tweet. Le Barmy Army d’Angleterre est un club anglais de supporters de cricket.

Ce tweet a attiré l’attention du joueur de cricket indien Amit Mishra et il a eu une réponse hilarante. Retweetant le tweet, il a écrit : “Créer un problème puis l’oublier… comportement typiquement anglais.”

Regarde:

Créer un problème puis l’oublier.. comportement typiquement anglais. https://t.co/MJaak8NZO1 – Amit Mishra (@MishiAmit) 23 octobre 2022

Depuis Retweeté, le tweet a recueilli plus de 21 000 likes. “Détruit en quelques secondes”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « C’est officiellement la plus grande brûlure pour l’anglais en 2022. »

J’y suis arrivé pic.twitter.com/GjI7IjVYiO – Cricket troll (@ExtraCover07) 23 octobre 2022

Il est trop bon https://t.co/Saae7eNYIK — Shnk (@YawShankRedemp) 23 octobre 2022

Détruit en quelques secondes https://t.co/lWbW1ztMKU – Ragu Ravichandar (@itzme_ragu7) 23 octobre 2022

Pendant ce temps, le capitaine de l’équipe indienne Rohit Sharma a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre le Pakistan lors de l’affrontement du groupe 2 de la Coupe du monde T20 au Melbourne Cricket Ground. L’Inde a décidé de faire jouer Ravichandran Ashwin contre Yuzvendra Chahal lors de son match d’ouverture de la campagne.

De plus, Arshdeep Singh a pris le dessus sur le capitaine pakistanais Babar Azam sur le premier ballon de la deuxième manche. Canard en or pour Babar alors que les fans indiens étaient à Cloud9. Le capitaine pakistanais a pris le DRS mais il s’est avéré être d’aplomb. Un début de rêve pour India et Arshdeep Singh.

