C’est officiel – 2020 a été l’année la plus inattendue jamais enregistrée. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné.

Et en décembre, alors que tout le monde pensait finalement que l’année nous avait assez coûté, le crash le plus inattendu s’est produit: Google et YouTube (également propriété de Google) se sont écrasés.

Pour ceux qui ne sont pas aussi familiarisés avec Internet, les crashs de Facebook, Twitter et Instagram tous les quelques mois ne sortent pas de l’ordinaire – mais YouTube et Gooogle ne plantent presque jamais.

Les temps d’arrêt des serveurs des principales applications sont assez courants et peuvent survenir pour un grand nombre de raisons. Les plus courants incluent la maintenance planifiée, les bogues système mineurs qui interrompent le délai des informations des serveurs distants, etc.

Dans des cas extrêmes ou exceptionnels, une telle panne peut également représenter des cyberattaques coordonnées, comme l’attaque de crypto-monnaie sur Twitter qui a vu les comptes de nombreuses personnalités publiques être piratés. Compte tenu du climat actuel de cybersécurité, une telle perspective ne peut pas non plus être exclue. Cependant, la raison exacte et la durée globale des temps d’arrêt des services Google en Inde restent à voir.

La plupart des utilisateurs de Twitter sont choqués car c’est la première fois qu’ils voient ce crash se produire. En dépit d’être assez amusés, ils ont toujours gardé les mèmes.

Cela coïncide avec les rapports sur le suivi des pannes de site Web et de serveur Downdetector, qui indique également qu’il y a une nette augmentation du nombre de rapports sur une possible panne de serveur pour Google Inde, à partir d’environ 17 heures IST. Google n’a pas encore confirmé de panne de serveur ou publié des informations sur les raisons pour lesquelles ses services peuvent ne pas fonctionner actuellement.

News18 pourrait vérifier indépendamment que l’application YouTube Android semble actuellement être en panne, avec un message « Impossible de se connecter au serveur » affiché lors de l’ouverture de l’application. Le service est également en panne pour iOS, bien que YouTube semble toujours fonctionner sur les navigateurs de bureau au moment de la publication de l’histoire.

Cependant, Google Drive n’est actuellement pas accessible sur les navigateurs de bureau ainsi que sur les applications mobiles iOS et Android. En conséquence, il est probable que certains services Google fonctionnent encore par intermittence pour certains utilisateurs, même si une interruption du serveur pour Google Inde est assez évidente pour le moment.