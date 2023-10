Google Wallet prend désormais en charge les identifiants de quatre États

À la fin de l’année dernière, portefeuille Google commençait lentement à gagner du soutien pour les pièces d’identité délivrées par l’État. Cette semaine, il apparaît désormais que le service prend en charge un total de quatre États, après avoir récemment pris en charge uniquement les pièces d’identité émises par le Maryland.

Les quatre États désormais présents et pris en charge dans Google Wallet sont l’Arizona, le Colorado, la Géorgie et le Maryland. L’inclusion de ces nouveaux États signifie que beaucoup plus de personnes y ont désormais accès, étant donné que certaines grandes villes américaines se trouvent à l’intérieur de ces États. Naturellement, un petit texte à l’intérieur de Google Wallet indique que d’autres États arriveront bientôt, mais en fin de compte, c’est aux États de décider qui a accès. Oregon, j’attends.

Si vous vivez dans un État qui prend en charge cette fonctionnalité, nous serions ravis d’avoir votre avis dans les commentaires. Si vous vous inscrivez, parlez-nous du processus. Est-il facile à utiliser? Serez-vous inquiet la première fois que vous serez arrêté et que vous tenterez de l’utiliser avec un flic ?

Doux.

// @xeno_x19