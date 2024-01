Google Wallet prend désormais en charge 44 banques supplémentaires : voici les nouveaux ajouts

Résumé Google Wallet est une application polyvalente qui vous permet d’effectuer des paiements sans contact et également de stocker diverses cartes d’identité et cartes de membre pour plus de commodité.

Le nombre de banques prenant en charge Google Wallet a considérablement augmenté, avec 44 banques supplémentaires en décembre 2023.

Venmo est également désormais pris en charge, ce qui facilite l’utilisation de leurs comptes pour les transactions quotidiennes via Google Wallet.





Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Google Wallet est l’une de nos applications de portefeuille préférées sur Android, et la liste ne cesse de s’allonger. L’application polyvalente apporte la commodité des paiements sans contact sur votre appareil, tout en stockant également d’autres cartes d’identité émises par le gouvernement, des cartes de fidélité et des abonnements à une salle de sport ou à un yacht club. Rien qu’aux États-Unis, l’application Wallet a réussi à se développer de manière significative depuis l’époque où elle était connue sous le nom de Google Pay. 44 banques supplémentaires se sont inscrites pour prendre en charge l’application en décembre 2023.

En septembre 2021, Google Wallet (connu à l’époque sous le nom de Google Pay) a fait la une des journaux lorsque les connexions bancaires ont franchi la barre des 3 000 aux États-Unis, mais ce n’était qu’un début, car il existe plus de 5 000 institutions financières dans le pays. Au fil des années, de nombreuses autres banques se sont associées à Wallet afin que vous puissiez utiliser leurs cartes dans l’application. 44 autres banques ont récemment signé des accords :

Esthétique, APMA, Affiniti

Association d’épargne et de prêt de Brattleboro (VT)

Union fédérale de crédit de la ville (TX)

CommerceWest Bank (CA)

Communauté Star Credit Union (OH)

Banque nationale (DE)

Banque nationale du comté (MI)

CU Hawaï Federal Credit Union (HI)

Dave

Caisse populaire supplémentaire (US-MI)

First National Bank à Taylorville (IL)

Fluz Prépayé

Union de crédit fédérale à longue portée (WV)

Lynx prépayé

Geauga Credit Union (OH)

Goldmark Federal Credit Union (MA)

Banque et fiducie de la ceinture verte (IA)

Hoosier Hills Credit Union (IN)

Banque d’État du comté de Kalamazoo (MI)

Banque Kennett Trust (MO)

Union de crédit de Lakewood (WI)

Banque communautaire du comté de Madison (FL)

Banque de la rue principale (MA)

Marygold & Co.

Union de crédit fédérale des employés municipaux de Memphis (TN)

Money Network CA EDD

Banque Northstar (MI)

Banque d’opportunités du Montana (MT)

Banque de la vallée du Pacifique (CA)

PayChex

Payer plus rapidement

Banque d’Epargne Populaire (IA)

SVP

rapide! Carte de paiement

Banque d’État de Sherburne (MN)

Banque communautaire de Sherwood (MO)

Banque d’État du Missouri (MO)

La Banque nationale d’Atlanta (IL)

La Banque d’État des fermiers de Quinton (OK)

La Banque nationale d’échange (OK)

Trailhead Credit Union (OR)

Banque United Valley (ND)

Venmo

Banque communautaire de l’ouest du Michigan (MI)

Vous remarquerez peut-être que Venmo et quelques autres banques populaires sont désormais ajoutées à la liste, ce qui facilite grandement l’utilisation de leurs comptes pour les paiements et les transactions quotidiennes via Google Wallet. Si votre banque ne figure pas sur cette liste, il est probable qu’elle soit déjà prise en charge. Vous pouvez visiter le Page d’aide de Google Portefeuille pour une liste complète des banques prises en charge. Notez que certaines cartes peuvent ne pas être prises en charge, même si la banque figure sur la liste, et Google mentionne utilement de tels cas. Cela dit, le processus d’ajout et de suppression de cartes bancaires dans l’application est plutôt simple.

Les paiements sont la seule chose que Wallet fait correctement, et Google a récemment ajouté la prise en charge des cartes d’embarquement sur l’application Wear OS. Espérons que Google n’arrête pas le développement actif de cette application et que les banques continueront à s’inscrire.