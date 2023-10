portefeuille Google détaille les changements à venir pour l’application cette semaine. Tous deux répertoriés comme « à venir », Seattle et les résidents voisins seront ravis d’apprendre que la prise en charge de la carte de transport ORCA sera bientôt disponible sur Wallet, et qu’en outre, un historique de trajet amélioré, des informations sur les économies et des mises à jour de services seront disponibles dans certaines régions du Royaume-Uni (avec plus en chemin).

Pour mes habitants de Seattle, grâce à l’assistance ORCA, vous pouvez ajouter votre carte ORCA directement dans Google Wallet et l’utiliser si nécessaire. Et comme le montre l’image d’en-tête ci-dessus, oui, cela signifie que vous pouvez également utiliser votre Pixel Watch pour accéder aux transports en commun.

L’autre grande nouvelle n’est malheureusement disponible que pour les bus Brighton et Hove au Royaume-Uni, mais quand et si elle sera finalement déployée aux États-Unis, Google Wallet sera en mesure de partager l’historique des trajets d’un utilisateur, combien il a économisé. des plafonds tarifaires basés sur le temps et envoyez des mises à jour d’horaires en temps réel directement aux usagers de l’agence de transport en commun sélectionnée.

Google a l’intention d’étendre cette fonctionnalité à davantage de villes l’année prochaine. Nous vous tiendrons au courant.

// Google