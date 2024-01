Google Wallet ajoute plus de banques, dont Venmo

La prise en charge du paiement sans contact était autrefois relativement rare parmi les banques, mais plus d’une décennie a étendu la prise en charge de Google Wallet à pratiquement toutes les banques. Cependant, récemment, Google Wallet s’est étendu à environ 40 banques supplémentaires, tout en ajoutant la prise en charge des cartes Venmo.

La liste des banques prises en charge par Google Wallet est assez longue, car les détails sur une page d’assistance. Plus de trois mille banques et coopératives de crédit sont répertoriées et, occasionnellement, de nouveaux ajouts sont ajoutés. Comme repéré par Police Androidle dernier lot comprend 44 nouvelles banques et coopératives de crédit aux États-Unis.

Les ajouts incluent principalement des banques et des coopératives de crédit locales, ainsi qu’une poignée de cartes de débit prépayées.

Esthétique, APMA, Affiniti

Association d’épargne et de prêt de Brattleboro (VT)

Union fédérale de crédit de la ville (TX)

CommerceWest Bank (CA)

Communauté Star Credit Union (OH)

Banque nationale (DE)

Banque nationale du comté (MI)

CU Hawaï Federal Credit Union (HI)

Dave

Caisse populaire supplémentaire (US-MI)

First National Bank à Taylorville (IL)

Fluz Prépayé

Union de crédit fédérale à longue portée (WV)

Lynx prépayé

Geauga Credit Union (OH)

Goldmark Federal Credit Union (MA)

Banque et fiducie de la ceinture verte (IA)

Hoosier Hills Credit Union (IN)

Banque d’État du comté de Kalamazoo (MI)

Banque Kennett Trust (MO)

Union de crédit de Lakewood (WI)

Banque communautaire du comté de Madison (FL)

Banque de la rue principale (MA)

Marygold & Co.

Union de crédit fédérale des employés municipaux de Memphis (TN)

Money Network CA EDD

Banque Northstar (MI)

Banque d’opportunités du Montana (MT)

Banque de la vallée du Pacifique (CA)

PayChex

Payer plus rapidement

Banque d’Epargne Populaire (IA)

SVP

rapide! Carte de paiement

Banque d’État de Sherburne (MN)

Banque communautaire de Sherwood (MO)

Banque d’État du Missouri (MO)

La Banque nationale d’Atlanta (IL)

La Banque d’État des fermiers de Quinton (OK)

La Banque nationale d’échange (OK)

Trailhead Credit Union (OR)

Banque United Valley (ND)

Venmo

Banque communautaire de l’ouest du Michigan (MI)

L’ajout le plus notable est Venmo. L’application appartenant à PayPal est surtout connue pour sa capacité à partager rapidement des fonds avec des amis, de la famille et même des entreprises, mais le service propose également des cartes de débit physiques. Ces cartes peuvent utiliser le solde de votre compte Venmo qui peut être rempli à partir d’un compte bancaire. Venmo propose également des cartes de crédit.

Techniquement, Venmo est pris en charge à un titre ou à un autre depuis un certain temps déjà, avec des rapports d’utilisateurs apparaissant dès il y a plus de 5 ans. Mais, plus récemment, les utilisateurs ont signalé des problèmes lors de l’ajout de ces cartes, et la page d’assistance de Google n’a jamais répertorié officiellement Venmo jusqu’à présent. Nous avons également trouvé une page d’assistance qui a été mis à jour il y a moins d’une semaine mentionnant le support de Google Pay (bien que Venmo le répertorie sur plusieurs pages). Vraisemblablement, Venmo a récemment apporté quelques mises à jour à sa prise en charge de Google Wallet, mais en tout cas, c’est une bonne nouvelle.

