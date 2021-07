Google vous permet de supprimer facilement les recherches étranges que vous venez de faire

Lorsque vous recherchez quelque chose sur Google, il y a de fortes chances que la demande soit utilisée pour façonner votre profil en ligne, car elle peut également rester dans votre historique de recherche pendant un certain nombre de jours, de semaines ou de mois. Selon ce que vous venez de rechercher, vous ne voudrez peut-être pas cela. À partir d’aujourd’hui (sur iOS), Google ajoute une option « Supprimer les 15 dernières minutes » à l’application Google pour vous aider à effacer tout ce qui s’est passé au cours des 15 dernières minutes.

Cette fonctionnalité a été annoncée en mai lors de l’I/O de Google, mais à l’époque, Google n’avait pas souhaité y mettre de date d’arrivée. Pour commencer, il est disponible immédiatement pour les appareils iOS avec Android le voyant « plus tard cette année ».

Une fois disponible – et nous vous dirons quand il arrivera sur Android – vous le trouverez en ouvrant l’application Google, en appuyant sur votre photo de profil, puis en recherchant l’option « Supprimer les 15 dernières minutes ». Vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur iOS dans l’image ci-dessus, mais cela devrait être similaire sur Android.

C’est une merveilleuse petite fonctionnalité. Non pas que je recherche une tonne d’articles gênants qui m’embarrasseraient, c’est juste que nous faisons tous des recherches aléatoires ici et là. Revenir en arrière et les supprimer individuellement est un peu pénible.

// Google