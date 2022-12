Google Voice peut désormais signaler les appels suspects de spam

Les utilisateurs de Google Voice ne devraient plus avoir à s’inquiéter des appels téléphoniques indésirables plus longtemps. Google a déclaré jeudi que Google Voice va désormais étiqueter les appels que l’on pense être du spam avec une étiquette “appelant suspect de spam”.

Pour déterminer quels appels doivent être signalés, Google utilise la même intelligence artificielle qui alimente des fonctionnalités similaires sur ses autres applications d’appel téléphonique, a déclaré la société dans un article de blog.

Les nouvelles étiquettes de spam envoyées à Google Voice apparaîtront sur les appels entrants et dans l’historique des appels d’un utilisateur. Si vous confirmez un appel marqué comme spam, les futurs appels de ce numéro seront envoyés directement à la messagerie vocale.

Les entrées de l’historique des appels de ce numéro seront également déplacées vers votre dossier spam. Les utilisateurs peuvent également signaler lorsque Google a marqué par erreur un appel comme spam pour empêcher que cette étiquette n’apparaisse sur les futurs appels de ce numéro.

La possibilité d’étiqueter les appels de spam potentiels est l’une des rares améliorations que Google a apportées à Google Voice ces derniers mois. Une mise à jour précédente permettait au service de automatiquement basculer entre le Wi-Fi et le service cellulaire selon le réseau qui offre la meilleure qualité. Google Voice a également été parmi les premières applications à utiliser le nouvel outil de sélection de photos que Google a introduit dans Android 13, selon 9to5Google.

Le déploiement intervient après que Google a apporté de nombreuses améliorations à l’application Téléphone sur son Appareils Pixel. Par exemple, Google peut attendre pour vous, filtrer les appels et fournir des estimations des temps d’attente lorsque vous appelez certains numéros gratuits. Google a ajouté Clear Calling sur le Pixel 7 et 7 Proqui vise à améliorer les appels téléphoniques en améliorant la voix de l’appelant et en réduisant le bruit de fond.