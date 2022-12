Google Voice obtient une nouvelle fonctionnalité d’appel de spam

Google Voice est l’un de ces services de Google dont vous ne cessez jamais de vous inquiéter. C’est un produit Google qui est incroyablement important pour beaucoup d’entre nous, mais Google le néglige souvent pendant de longues périodes, nous laissant nous demander s’il est sur le point de recevoir une mise à jour majeure ou s’il est sur le point d’atteindre le cimetière des produits Google.

Pour cette dernière semaine de l’année, Google est donnant Google Voice est une nouvelle fonctionnalité indispensable, donc pour l’instant, nous pouvons supposer qu’elle continuera à vivre.

La grande nouveauté est étiquetage des appels indésirables. Oui, c’est une fonctionnalité qui aurait probablement dû être là il y a très, très longtemps et c’est l’exemple parfait de Google nous montrant au hasard qu’ils se soucient de Voice. Il s’agit d’une application d’appel, après tout, et nous sommes à quelques jours de 2023 et nous ne recevons que maintenant un étiquetage d’appels indésirables pour les appels entrants.

Je ne me plains pas! OK, je suis un peu, mais aussi en signe d’acceptation de cette fonctionnalité d’appel de base que je vais vraiment apprécier maintenant.

Google a détaillé la nouvelle fonctionnalité aux clients de Workspace, notant qu’elle utilise “la même intelligence artificielle avancée qui identifie des milliards d’appels de spam chaque mois dans l’écosystème d’appels de Google”. J’aime ça.

Le paramètre correspondant se trouve dans Paramètres> Sécurité dans l’application Voice. Dans cette section de l’application, il existe une option pour “Filtrer le spam”. Bizarrement, vous devez désactiver ce paramètre pour que les appels entrants reçoivent une étiquette “Appelant spam suspecté”. La raison en est que ce paramètre activé filtrera automatiquement un appel comme celui-ci et l’enverra à la messagerie vocale.

Je peux vous dire que j’ai le réglage et que je suis sur la version 2022.11.28.491470536. Je n’ai pas reçu de mise à jour de Google Voice depuis quelques semaines, il pourrait donc s’agir simplement d’un changement de fond de Google.

Lien Google Play: la voix de Google