Google Voice obtient 4 nouvelles fonctionnalités intéressantes

Google Voice bénéficiera de plusieurs nouvelles fonctionnalités au cours des prochaines semaines, car Google montre une fois de plus qu’il n’a pas oublié son importante application téléphonique alternative que beaucoup d’entre nous utilisent depuis des années pour nous aider à gérer plusieurs numéros de téléphone sous un seul ligne.

Dans un article de blog pour les clients Workspace, Google a présenté 4 fonctionnalités qui ajouteront des améliorations à l’expérience d’appel (ou d’appel manqué), ainsi que la gestion des messages texte.

Les deux premiers changements concernent les appels, avec Google Voice bientôt pour offrir des raisons d’appels manqués et également des raisons d’abandon d’appels. Une fois la mise à jour effectuée, si vous avez manqué un appel et que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, appuyer sur cet appel manqué vous donnera désormais une raison pour laquelle il pense que cela s’est produit, ce qui pourrait simplement signifier que le téléphone spécifique que vous utilisiez a été désactivé. ou vous aviez activé Ne pas déranger.

Pour les appels interrompus, la même situation s’applique, où Google essaiera d’expliquer pourquoi vous avez peut-être abandonné, comme une mauvaise connexion Internet. Vous serez invité avec des options à corriger, y compris le passage à votre numéro d’opérateur, puis une recomposition rapide.

Une autre nouvelle fonctionnalité est importante pour ceux qui aiment envoyer des SMS. Google est finalement l’ajout d’une option de suppression à sélection multiple. Pendant très longtemps, Google vous a permis d’appuyer longuement sur les messages, puis de les archiver, mais nous pourrons désormais les supprimer complètement. Il ne s’agit peut-être que d’une fonctionnalité d’application Web pour le moment – ​​Google n’a pas précisé.

Enfin, pour les utilisateurs d’iOS, Google fait quelque chose avec l’identification de l’appelant et le transfert. J’ai maintenant lu l’explication d’eux six fois et je n’ai aucune idée de ce dont ils parlent. Voici donc le texte et je vous laisse essayer de comprendre ce que cela signifie :

Les clients Google Voice utilisant iOS disposent désormais d’un paramètre qui leur permet de voir leur numéro Google Voice comme identifiant de l’appelant lorsqu’un appel arrive à un numéro lié à Google Voice. Lorsque ce paramètre est activé, vous verrez le numéro que vous avez associé à Google Voice comme identifiant de l’appelant.

Pour les utilisateurs de Google Workspace, ces modifications sont pour la plupart disponibles immédiatement en dehors des raisons d’appels manqués, ce qui peut prendre quelques semaines.

Lien Google Play: la voix de Google