Google vise le lancement de Gemini 2.0 en décembre

En décembre 2023, Google a annoncé la première version de Gemini et la société envisagerait de lancer Gemini 2.0 un an plus tard.

Selon Le bordGoogle souhaite annoncer et « diffuser largement » Gemini 2.0 en décembre. Le rapport/newsletter d’aujourd’hui ajoute que « le modèle ne montre pas les gains de performances espérés par l’équipe dirigée par Demis Hassabis », mais il semble que cette « tendance se manifeste dans les entreprises développant de grands modèles de pointe ». Au-delà de cela, il n’y a pas d’autres détails sur les fonctionnalités auxquelles s’attendre.

En décembre dernier, Google a détaillé Gemini 1.0 et a rendu 1.0 Pro disponible via Bard (avant le changement de nom), tandis que Nano est arrivé sur le Pixel 8 Pro. En février de cette année, la version 1.0 Ultra est devenue disponible dans Gemini Advanced.

Ce nouveau modèle suivrait Gemini 1.5 en février avec sa fenêtre contextuelle élargie, les abonnés gemini.google.com y ayant accès en mai.

En « distribuant à grande échelle », Google pourrait envisager de reproduire cette disponibilité à deux volets pour les développeurs et les utilisateurs finaux. Pendant ce temps, nous attendons toujours le lancement du projet Astra et l’ajout de fonctionnalités de caméra/vision à Gemini Live. On ne sait pas comment Google équilibrera les deux annonces.

Selon certaines rumeurs, OpenAI lancerait également son prochain modèle phare en décembre, bien que la société ait nié. Le bord rapport. Cependant, Orion devrait d’abord connaître un lancement plus limité avec des partenaires.

Si le mois de décembre se déroule, Google aura un cycle de publication annuel pour ses plus gros modèles qui se situera à peu près entre les conférences des développeurs I/O de mai.

