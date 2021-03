Les vendeurs se plaignent souvent des frais d’Amazon, qui peuvent représenter un quart de chaque vente, sans compter le coût de la publicité, et la pression pour dépenser plus pour réussir. Les marchands sur Amazon n’ont pas de relation directe avec leurs clients, ce qui limite leur capacité à communiquer avec eux et à générer des affaires futures. Et parce que tout est contenu dans le monde Amazon, il est plus difficile de créer une apparence et une sensation uniques qui expriment l’identité d’une marque comme le peuvent les entreprises sur leurs propres sites Web.

Google essaie de se présenter comme une option moins chère et moins restrictive pour les vendeurs indépendants. Et il se concentre sur la génération de trafic vers les sites des vendeurs, et non sur la vente de sa propre version de produits, comme le fait Amazon.

