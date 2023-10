Google vient d’annuler l’engagement de Samsung en matière de mise à jour logicielle

De temps en temps autour de ces pièces, on lance un titre qui passe Roi des mises à jour Android. Samsung détient la couronne depuis début 2021, mais avec l’annonce de Google que les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont prêts à recevoir 7 ans de mises à jour du système d’exploitation Android et des correctifs de sécurité, il semble qu’il y ait un nouveau roi en ville.

Avant ce changement, Google s’était engagé à 3 ans de mises à niveau de la version du système d’exploitation Android et à 5 ans de correctifs de sécurité. Pousser ces deux durées à 7 ans est fondamentalement ahurissant, car aucun autre smartphone Android ne bénéficie actuellement de ce type de support. En tant que fans d’Android, c’est le niveau de support logiciel que l’on attend de Google depuis le début. Nous sommes heureux que cela se produise maintenant.

Voici le tableau mis à jour directement de Google.

Penser qu’un téléphone que vous pouvez précommander dès maintenant bénéficiera toujours de mises à jour logicielles en 2030 est plutôt cool. Cela doit être ce que l’on ressent en possédant un iPhone. Nous pourrions nous y habituer. Maintenant, la pression revient sur Samsung pour correspondre à cela, cependant, je ne prévois pas encore que Samsung atteigne 7 ans. Cela fait beaucoup de ressources, mais nous verrons.

Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons fixé une date de couronnement.

// Assistance Google