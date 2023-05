Google veut vraiment que les utilisateurs d’iPhone échangent contre un Pixel Fold

Pour le meilleur ou pour le pire, les utilisateurs d’Android sont souvent traités à la pointe de la technologie mobile. Qu’il s’agisse d’une charge améliorée, d’une nouvelle technologie d’appareil photo ou du partage audio avec plusieurs écouteurs Bluetooth, vous le voyez généralement d’abord sur Android. Le plus grand exemple de cela en ce moment est les écrans pliables, et avec le nouveau Pixel Fold offrant ce qui ressemble à une nouvelle option attrayante, Google espère qu’il pourra attirer les propriétaires d’iPhone curieux en offrant des paiements beaucoup plus importants que d’habitude si vous échangez.

D’une manière générale, les produits Apple ont tendance à mieux conserver leur valeur par rapport aux produits contemporains. Ce n’est pas une surprise : les iPhones et les iPads ont tendance à rester à jour et pertinents plus longtemps que la plupart des autres, et les prix du matériel Apple baissent rarement beaucoup au cours du cycle de vie d’un produit. Comparez cela à Samsung, qui baisse régulièrement le prix de son matériel phare jusqu’à 200 $ au cours des six premiers mois, ce qui réduit naturellement la valeur de revente. Lorsque vous regardez au-delà de Samsung, les prix ont tendance à baisser encore plus rapidement.

Avec ces informations à l’esprit, il est difficile de ne pas être surpris de voir Google offrir 850 $ pour un iPhone 13 Pro avec la plus petite capacité de stockage, ce que vous voyez si vous l’offrez comme échange sur Le site Web de Google en ce moment. Comparez cela à site de revente de téléphone Swappaoù la plupart des utilisateurs n’offrent que 700 $ pour le même téléphone.

Il convient de souligner que Google n’offre que 300 $ pour ce même téléphone si vous essayez d’acheter un Pixel 7 Pro. En fait, si vous essayez d’acheter un Pixel Fold et que vous essayez d’échanger le propre Pixel 7 Pro de Google, le site ne propose que 380 $. Google paie plus du double pour un iPhone sorti il ​​y a 20 mois que pour le Pixel sorti il ​​y a seulement sept mois, et il n’est pas difficile de deviner pourquoi.

Chaque fois qu’un téléphone pliable au look cool sort, il y a des gens qui se demandent quand Apple entrera dans le jeu. Google semble profiter de l’occasion pour inciter les propriétaires d’iPhone à vérifier à quel point l’herbe est verte de l’autre côté, avec un téléphone qui devrait s’améliorer constamment à mesure que la prochaine version d’Android sera disponible. On ne sait pas immédiatement dans quelle mesure cette offre déplacera l’aiguille, mais il est intéressant de voir Google faire appel aux portefeuilles de plus d’une manière pour encourager les propriétaires d’iPhone à basculer.