Google veut que vous achetiez un Chromebook de jeu. Non sérieusement

Le jeu sur les Chromebooks a parcouru un long chemin. Au début, tout ce que vous pouviez faire était de jouer à des jeux simples basés sur un navigateur – bien si vous perdez du temps entre les cours (ou en eux), mais pas ce que la plupart des gens recherchent dans un ordinateur portable de jeu. La prise en charge de Google Play a été améliorée par rapport à certains avec un accès à un tas de jeux Android. La prise en charge de Linux a ouvert plus d’options de jeu (y compris Minecraft). Mais ce sont des services de jeux en nuage comme Nvidia GeForce maintenant, Jeu en nuage Xbox et Amazone Luna (Désolé, Stadia) qui permettent vraiment de transformer n’importe quel Chromebook décent en un ordinateur portable de jeu à temps partiel.

Google franchit une nouvelle étape avec une nouvelle catégorie de Chromebooks conçus pour les jeux en nuage. La , et Chromebook de jeu Lenovo Ideapad sont les trois premiers modèles conçus pour offrir une meilleure expérience de jeu à tous ceux qui souhaitent jouer à des jeux AAA sans les frais d’un PC de jeu haut de gamme.

Qu’est-ce qu’un Chromebook de jeu dans le cloud ?

Les services de jeux en nuage fonctionnent déjà bien sur les Chromebooks. Un Chromebook actuel avec au moins 4 Go de mémoire et une connexion Internet raisonnablement rapide peut être utilisé pour les jeux en nuage. Cependant, ces nouveaux Chromebooks de jeu en nuage sont les premiers conçus avec des fonctionnalités pour améliorer l’expérience de jeu.

Les Chromebooks de jeu en nuage ont des écrans avec un taux de rafraîchissement d’au moins 120 Hz pour un gameplay plus fluide et un meilleur suivi des cibles dans les jeux de tir. Google a travaillé avec Nvidia pour ajouter la prise en charge de Geforce Now pour des fréquences d’images allant jusqu’à 120 images par seconde à des résolutions allant jusqu’à 1600p. Une connexion sans fil rapide est également requise pour les jeux en nuage, de sorte que ces modèles disposent tous du Wi-Fi 6 ou 6E. L’Acer Chromebook 516 GE dispose même d’une prise Ethernet 2,5 G si vous ne voulez pas risquer une connexion sans fil lors d’un match.

Lenovo



Ces Chromebooks disposent également de claviers anti-ghosting avec des touches monochromes ou rétroéclairées RVB. Et Google a optimisé ChromeOS pour inclure l’intégration de la recherche Launcher pour les jeux disponibles dans GeForce Now et Google Play. Fonctionne avec les accessoires Chromebook d’Acer, Corsair, HyperX, Lenovo et Steelseries sera pris en charge et les applications de configuration seront également disponibles pour eux.

Ce qui est génial avec cette nouvelle génération de Chromebooks de jeu en nuage, c’est qu’elle associe ce pour quoi les appareils sont connus – un fonctionnement simple, un prix abordable et une bonne autonomie de la batterie – avec quelques fonctionnalités d’ordinateur portable de jeu Windows d’entrée de gamme décentes : un clavier rétroéclairé coloré, un écran haute résolution avec un taux de rafraîchissement rapide, des connexions sans fil à haut débit et un logiciel pour améliorer l’expérience de jeu. Vous ne pouvez toujours pas jouer à des jeux exigeants et gourmands en graphismes directement à partir d’un Chromebook, mais c’est la meilleure chose à faire.

Voici un aperçu des trois premiers Chromebooks de jeu en nuage provenant d’Acer, Asus et Lenovo. De plus, tous les trois viennent avec des abonnements de trois mois à et .

Acer Le Chromebook 16 pouces sera livré avec un processeur Intel Core i5-1240P ou i7-1260P, 8 Go ou 16 Go de mémoire LPDDR4X et un SSD PCIe NVMe de 128 Go ou 512 Go pour le stockage. L’écran de 2 560 x 1 600 pixels a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rapport d’aspect de 16:10 et une couverture de la gamme de couleurs 100 % sRGB. Les autres caractéristiques comprennent une webcam 1080p, une prise Ethernet 2.5G, une sortie HDMI 2.1 et un clavier rétroéclairé RVB. Un modèle Core i5 avec 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go est disponible pour 649 $.

Asus Le Vibe CX55 semble être identique au Chromebook Flip CM5 d’Asus alimenté par AMD. Asus ne l’appelait pas un Chromebook de jeu à l’époque, mais ses touches WASD de couleur orange et ses boutons d’alimentation et de volume de couleur assortie le faisaient ressembler à un. Le CX55 devrait être disponible dans quelques configurations avec des processeurs Core i3, i5 ou i7 de 11e génération, jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR4X et un SSD PCIe NVMe de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Il aura un clavier rétroéclairé anti-ghosting et un écran tactile 1080p de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Google a déclaré que les prix des Chromebooks de jeu en nuage commenceraient à 399 $, mais n’a pas précisé de quel modèle il s’agirait. Je suppose que c’est le Vibe CX55 avec un Core i3, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Si tel est le cas, ce serait une très bonne affaire pour les jeux et le travail. Une version Core i5 avec 16 Go de mémoire et un SSD de 256 Go coûte 699 $.