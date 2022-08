Google veut “inoculer” les Européens de l’Est contre la désinformation

La campagne vise à rendre les utilisateurs résistants aux informations négatives sur les réfugiés ukrainiens

Une nouvelle campagne de l’incubateur de technologies comportementales de Google, Jigsaw, vise à “pré-coucher” revendications préjudiciables sur les réfugiés ukrainiens, ciblant des publics en Pologne, en Slovaquie et en République tchèque avec des clips vidéo conçus pour les éduquer sur les types de manipulation psychologique que les diffuseurs de désinformation pourraient déployer contre eux.

S’inspirant de la «théorie de l’inoculation» et de la logique de la vaccination – dans laquelle une personne est exposée à un virus, ou dans ce cas l’expose à des connaissances sur la désinformation – l’objectif de la campagne est apparemment de renforcer les défenses des gens contre les fausses informations.

“Si vous dites aux gens ce qui est vrai et faux, beaucoup de gens contesteront les affirmations… mais ce que vous pouvez prédire, ce sont les techniques qui seront utilisées pour répandre la désinformation, comme avec la crise ukrainienne“, a déclaré Jon Roozenbeek, l’auteur principal d’une étude sur les recherches derrière la campagne de Jigsaw, à Reuters dans une interview.

L’objectif final est de rendre le public “résilient» aux récits anti-réfugiés. La Pologne a été choisie comme point zéro pour les tests en raison de son nombre élevé de migrants ukrainiens – quelque 1,5 million sont entrés dans le pays depuis février, et la ville de Varsovie a vu sa population grimper de 15% en raison de l’afflux de réfugiés – tandis que l’autre deux pays ont été sélectionnés pour donner une idée générale de la façon dont le reste de l’Europe pourrait réagir, selon Beth Goldberg, responsable de la recherche chez Jigsaw.

Les clips de 90 secondes ont été conçus avec l’aide de psychologues des universités de Cambridge et de Bristol et diffusés pendant un mois dans des créneaux publicitaires sur Facebook, Twitter, TikTok et YouTube. Ils font partie d’une campagne plus large englobant des ONG, des vérificateurs de faits, des universitaires et “spécialistes de la désinformation.”

La refonte de la lutte contre la désinformation en tant que crise de santé publique est devenue populaire depuis l’apparition du nouveau coronavirus en 2020, les agences des Nations Unies de l’UNESCO à l’Organisation mondiale de la santé elle-même avertissant le public de réfléchir avant de partager du matériel douteux, de peur qu’il ne devienne involontairement “super-épandeurs” d’un “infodémie.”