Google Ventures mène le cycle de série A de 25 millions de dollars de Midi Health

Midi Santéune clinique de soins virtuelle pour les femmes de 40 ans et plus, a annoncé avoir clôturé un cycle de financement de série A de 25 millions de dollars dirigé par GV (Google Ventures), portant la levée totale de l’entreprise à 40 millions de dollars.

Frédérique Dame et Cathy Friedman de GV ont rejoint les investisseurs existants Operator Collective, 25M, Semper Virens, Felicis et Icon.

CE QU’ILS FONT

L’entreprise californienne propose des soins virtuels guidés par un réseau d’infirmières praticiennes supervisées par des médecins et des chercheurs. Midi propose également des interventions allant du coaching de style de vie aux médicaments sur ordonnance.

L’entreprise utilisera le capital pour étendre sa portée à l’échelle nationale, avec pour objectif d’être présente dans les 50 États d’ici janvier 2024. Elle utilisera également les fonds pour lancer de nouveaux partenariats avec des systèmes hospitaliers et des employeurs américains.

« Midi a connu un essor significatif depuis son lancement et adopte une approche innovante pour répondre à un besoin non satisfait de près de la moitié de la population mondiale », a déclaré Dame, associée générale de GV, dans un communiqué. « L’équipe de direction et de conseil de classe mondiale de Midi possède des décennies d’expertise clinique et de soins de santé et une vision de soins de quarantaine personnalisés, abordables et accessibles. GV est fier de soutenir Midi dans la modernisation des soins de périménopause et de ménopause pour les femmes du monde entier.

APERÇU DU MARCHÉ

L’année dernière, Midi Santé a levé 14 millions de dollars en financement de démarrage.

En août, société de gestion des avantages sociaux Progyny annoncé ses clients employeurs dans les 50 États auraient la possibilité d’offrir des soins de périménopause et de ménopause à leurs employés grâce à ses partenariats avec Midi Health et une autre entreprise de santé des femmes Gennev.

Une autre entreprise proposant des options de soins virtuels aux femmes ménopausées est une startup de télésanté Evernow, qui a récolté 28,5 millions de dollars l’année dernière pour développer sa main-d’œuvre, sa communauté de membres et ses offres.