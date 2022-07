Google va terminer le fractionnement d’actions 20 pour 1 aujourd’hui : ce qu’il faut savoir

À la clôture du marché aujourd’hui, la société mère de Google, Alphabet, aura réalisé son deuxième fractionnement d’actions. Les investisseurs qui étaient actionnaires inscrits au 1er juillet, c’est-à-dire ceux qui détenaient des actions de Google à la clôture du marché le 1er juillet, gagneront 19 actions supplémentaires — un “dividende d’actions” unique — pour chaque action qu’ils détiennent pour compléter le 20- pour-1 divisé.

La négociation commencera au prix ajusté en fonction du fractionnement le lundi 18 juillet. Acheter une action lundi sera beaucoup moins cher qu’aujourd’hui, mais une seule action représentera en même temps une plus petite partie de l’entreprise. Si le prix moyen d’une action Google était de 2 000 $ avant un fractionnement d’actions de 20 pour 1, le prix de l’action individuelle ne serait que de 100 $ après.

Google propose plusieurs types d’actions et deux symboles boursiers différents. La scission s’applique à toutes les actions de Google : actions de classe A (GOOGL), actions de classe B (propriété) et actions de classe C (GOOG). Les actions de classe B et de classe C n’ont pas de droit de vote au sein de la société et les actions de classe B ne sont pas cotées en bourse.

Depuis que la société a été rendue publique pour la première fois en 2004, il n’y a eu qu’un seul autre fractionnement d’actions, en 2014. Le dernier plan a été dévoilé en même temps que Google a publié son rapport sur les revenus du quatrième trimestre 2021qui a dépassé les attentes.

Google est la dernière de la vague de grandes entreprises à scinder leurs actions. Apple, Amazon, Nvidia et Tesla ont également divisé leurs actions depuis 2020, certains pour la première fois en plus de deux décennies. La prochaine grande division d’actions sera par GameStop, qui a annoncé les détails finalisés pour sa division d’actions le 21 juillet. Les actionnaires de Tesla voteront sur une autre scission potentielle en août.

Ci-dessous, nous examinons à quoi s’attendre en tant qu’actionnaire, ce qu’une scission signifie pour l’avenir de l’entreprise et où en est chaque entreprise dans son processus de scission.

Qu’est-ce qu’un fractionnement d’actions ?

Un fractionnement d’actions se produit lorsqu’une entreprise décide de diviser ses actions existantes par un certain ratio pour créer de nouvelles actions, ce qui réduit ensuite le coût de l’action individuelle. Vous possédez toujours la même partie de l’entreprise, bien que les fractionnements d’actions puissent augmenter temporairement la volatilité du cours de l’action ou la probabilité de fortes fluctuations du cours de l’action.

Les fractionnements d’actions entraînent une augmentation du nombre total d’actions et une baisse du cours de l’action. Par exemple, si une action vaut 600 $ au moment du fractionnement d’actions 5 pour 1, cela transformerait cette action en cinq actions d’une valeur de 120 $ chacune. Les actionnaires conservent l’intégralité de leur investissement relatif avant et après la scission.

Pour les investisseurs, les fractionnements d’actions rendent les actions de la société plus accessibles à mesure que les actions deviennent plus nombreuses et moins chères. Pour le day trader, les fractionnements d’actions créent un environnement dans lequel des actions moins chères entraînent des volumes plus élevés d’échanges d’options, et donc une plus grande volatilité du cours de l’action. Cela crée des opportunités de profit si les actions peuvent être achetées et vendues simultanément sur différents marchés à des prix différents, un processus connu sous le nom d’arbitrage.

Pourquoi les entreprises fractionnent-elles leurs actions ?

Les fractionnements d’actions se produisent pour diverses raisons. Souvent, une entreprise fractionne des actions en période de croissance, lorsqu’elle souhaite rendre les actions plus abordables pour les investisseurs particuliers (ou non institutionnels). Cela permet également aux employés une plus grande flexibilité lorsqu’ils profitent des programmes de rémunération à base d’actions des employés, que certaines entreprises, dont Tesla, proposent.

Une entreprise peut également envisager de diviser ses actions si elle vise à être incluse dans un indice boursier, qui, comme le Dow Jones, peut avoir des conditions d’admission qui dépendent du prix d’une action. Les entreprises craignent d’être incluses dans ces indices car cela peut leur permettre de lever des fonds plus facilement.

Quel est le processus d’un fractionnement d’actions?

Le processus réel de mise en œuvre d’un fractionnement d’actions varie d’une entreprise à l’autre. Généralement, une entreprise proposera un fractionnement d’actions et expliquera l’intention et le processus aux actionnaires. Dans certains cas, la société doit obtenir l’approbation des actionnaires avant de procéder à une scission. Avec ou sans cette étape, le conseil d’administration d’une entreprise ou un autre organe directeur votera ultérieurement sur la proposition.

Si la proposition est acceptée, la société travaillera avec les maisons de courtage pour décider de deux dates importantes : la date à laquelle les actions existantes seront fractionnées et le jour limite pour être un actionnaire inscrit. Les actionnaires inscrits à une date précise sont les seuls actionnaires qui recevront les nouvelles actions lors de la scission – c’est généralement quelques jours avant la date officielle de la scission.

Quelles sont les ruptures significatives de ces dernières années ?

GameStop a confirmé une division d’actions 4 pour 1 le 6 juillet. Les investisseurs qui détiennent des actions à la clôture du marché le 18 juillet recevront de nouvelles actions le 21 juillet.

Alphabet, la société mère de Google, a annoncé un partage de 20 pour 1 le 1er février. Les investisseurs recevront leurs actions supplémentaires le 15 juillet.

Amazon a annoncé le 9 mars un fractionnement d’actions de 20 pour 1 et un plan de rachat d’actions de 10 milliards de dollars. Les investisseurs qui détenaient des actions à la clôture des marchés le 27 mai ont vu leur action fractionnée le 6 juin.

Tesla a proposé une division d’actions le 28 mars, confirmant plus tard les intentions d’une division 3 pour 1. Les actionnaires voteront sur le plan le 4 août. Il s’agirait de la deuxième division d’actions de Tesla ces dernières années, après sa division 5 pour 1 en août 2020.

Nvidia a eu un fractionnement d’actions 4 pour 1 le 20 juillet 2021.

Pomme a eu une division d’actions 4 pour 1 en août 2020. C’était la cinquième fois dans l’histoire de l’entreprise depuis son introduction en bourse.

Que signifient les fractionnements d’actions pour les investisseurs actuels et futurs ?

En théorie, les investisseurs ne devraient ni gagner ni perdre de valeur d’action en raison d’un fractionnement d’actions. Mais en réalité, cela ne se produit pas toujours.

Actions qui se divisent gagné en moyenne 25% au cours des 12 mois suivants, contre un gain de 9 % dans un indice de référence non divisé, selon les recherches de Bank of America rapportées par Reuters. Ces 16 % supplémentaires peuvent être attribuables à la croissance organique, car les entreprises qui divisent leurs actions le font généralement en fonction de leur succès financier futur probable.

Les fractionnements d’actions ouvrent également le marché aux nouveaux investisseurs pour acheter des actions à un prix inférieur. Les investisseurs qui auraient pu auparavant être exclus des industries ou des entreprises populaires peuvent avoir la possibilité d’investir après une division d’actions.