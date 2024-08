C’est une gifle pour les grandes entreprises technologiques, mais Alphabet reste l’alpha et l’oméga d’Internet

Dans une décision historique qui pourrait redéfinir la manière dont nous interagissons avec Internet, le juge Amit P. Mehta a déclaré la semaine dernière Google coupable d’avoir illégalement monopolisé la recherche et la publicité en ligne. En payant des entreprises comme Apple et Samsung pour que son moteur de recherche soit installé par défaut sur les appareils, Google s’est assuré plus de 90 % du marché de la recherche. Le tribunal va maintenant décider s’il convient de démanteler le géant de la technologie, ce qui pourrait changer la donne dans notre façon d’utiliser Internet.

Cette décision constitue une victoire majeure pour le ministère de la Justice (DOJ), qui a porté l’affaire devant les tribunaux. Elle pourrait également signaler que le vent judiciaire tourne en faveur du gouvernement et contre les grandes entreprises technologiques. Apple, Amazon, Meta et Google ont tous fait l’objet de poursuites antitrust. le résultat d’un accord négocié sous la présidence de Donald Trump. Les grandes entreprises technologiques pourraient désormais être exposées à de nouveaux litiges.

Si la décision du tribunal est nécessaire, elle pourrait être trop tard pour avoir un impact significatif. Six années de bataille juridique ont permis à Google d’asseoir encore plus sa domination. Même avec cette décision, la part de marché de Google pourrait n’en souffrir que légèrement. Microsoft a essayé de défier Google en ajoutant l’intelligence artificielle à Bing, mais cela n’a guère eu d’effet. Google est peut-être tout simplement trop gros pour faire faillite.

La puissance du monopole de Google ne réside pas seulement dans sa supériorité technologique, mais aussi dans ses accords commerciaux stratégiques. Entre ses contrats d’exclusion, ses propriétés détenues comme le système d’exploitation Android et ses propriétés exploitées comme les appareils que Google a définis comme moteur de recherche par défaut, le DOJ allègue que Google a « concurrence interdite pour la recherche sur Internet ». Cet écosystème a permis à Google de maintenir sa domination, non seulement grâce à l’innovation, mais aussi en s’assurant que ses concurrents n’aient jamais une réelle chance de défier sa suprématie.

La décision du juge Mehta reconnaît que Google surpasse ses rivaux, non seulement par le biais des paramètres par défaut, mais aussi en créant un produit supérieur. Comme indiqué dans la décision, Apple et Microsoft ont parfois discuté de faire de Bing le moteur de recherche par défaut des produits Apple, mais ces discussions n’ont abouti à rien car le système de Google était tout simplement meilleur dans l’ensemble. Même lorsque Microsoft a offert à Apple 100 % des revenus de Bing, cela ne représentait toujours que la moitié de ce que Google pouvait offrir avec une part de 36 % des revenus. La puissance des paramètres par défaut de Google, bien qu’importante, n’est qu’une partie de l’histoire.















Il est difficile d’imaginer un Internet qui ne soit pas dominé par Google. Mais cette décision ouvre une porte, bien qu’étroite. L’une des conséquences possibles pourrait être que Google soit contraint de partager ses données avec des moteurs de recherche concurrents, leur permettant ainsi de créer des alternatives plus compétitives. Pourtant, l’histoire nous montre que cela ne changera pas grand-chose pour les utilisateurs. Il suffit de regarder ce qui s’est passé après que Google a perdu son procès antitrust dans l’Union européenne. Malgré l’obligation de partager ses données avec des moteurs de recherche concurrents, Google pourrait être contraint de partager ses données avec d’autres moteurs de recherche, leur permettant ainsi de créer des alternatives plus compétitives. « écrans de choix » qui a incité les utilisateurs à sélectionner un moteur de recherche, La part de marché de Google est restée largement inchangée.

De plus, l’essor de l’IA pourrait rendre toute cette bataille juridique caduque. À mesure que les outils basés sur l’IA comme ChatGPT gagnent en popularité, les moteurs de recherche traditionnels pourraient perdre de leur pertinence. Cette décision pourrait même accélérer le passage à l’IA, les utilisateurs cherchant des alternatives à Google. Cependant, le juge Mehta n’est toujours pas convaincu que l’IA puisse remplacer complètement la recherche traditionnelle.

Alors que Google est confronté à un procès pour déterminer les remèdes à apporter, de nombreuses options ont été évoquées, notamment des écrans de choix, des limitations sur les transactions, le partage de données ou même la cession forcée de Chrome ou d’Android. Cependant, aucune de ces propositions de remèdes ne semble bien ciblée, d’autant plus que l’avis du tribunal hésite sur le préjudice exact causé par Google.

La victoire du ministère de la Justice augmente également le risque pour d’autres affaires en cours. Les juristes ont tendance à classer les affaires de Google comme étant celles qui reposent sur les bases juridiques les plus solides, ce qui suggère que les problèmes juridiques des Big Tech sont loin d’être terminés.

En fin de compte, la décision contre Google pourrait marquer un tournant dans le secteur des nouvelles technologies. Reste à savoir si elle entraînera un changement significatif ou si elle ne sera qu’une note de bas de page dans la domination continue de Google. Pour l’instant, Internet reste encore largement le monde de Google.