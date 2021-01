Les utilisateurs d’Android ont accès à une fonctionnalité d’écran partagé dans Android 11, qui existe depuis quelques dernières versions du système d’exploitation Google. Cependant, le processus n’a pas été mis à jour avec le facteur de forme changeant des smartphones. Pour utiliser deux applications en même temps, les utilisateurs d’Android doivent ouvrir une application, puis activer l’écran partagé pour cette application à partir de l’option Applications récentes. Cela masque la majeure partie de l’application tandis que le reste du smartphone s’ouvre sur l’écran d’accueil, permettant aux utilisateurs de choisir une deuxième application avec laquelle ils souhaitent travailler simultanément. Cela épingle la première application en haut de l’écran, tandis que le bas de l’écran fonctionne normalement. Avec Android 12, Google travaillerait sur une version remaniée de la fonctionnalité appelée «App Pairs».

Avec les écrans de smartphone de plus en plus grands et de nouveaux facteurs de forme tels que les téléphones pliables et les téléphones à double écran, la fonction d’écran partagé d’Android ne répond pas spécifiquement aux changements de forme. Des fabricants comme Samsung, LG et Microsoft, afin de tirer parti de leurs nouveaux facteurs de forme, ont créé leurs propres fonctionnalités d’écran partagé telles que la fonction « Groupes d’applications » sur le Microsoft Surface Duo, qui est un raccourci en un clic pour ouvrir deux applications. Selon un nouveau rapport publié dans 9to5Google, le géant californien de Mountain View travaille à une refonte complète du système d’écran partagé avec Android 12. La nouvelle fonctionnalité s’appellera « App Pairs » et regroupera deux applications comme une seule tâche.

Cela permettra aux utilisateurs d’Android de choisir deux de leurs applications récemment ouvertes pour devenir une paire. Une fois associés, les utilisateurs pourront facilement passer à une autre application unique, puis revenir à la « paire d’applications » qu’ils ont créée. Dans son rapport, 9to5Google a également créé une maquette de la fonctionnalité probable d’Android 12 et de son apparence.

Comme la fonctionnalité d’écran partagé sur Android actuellement, la fonctionnalité Android 12 App Pairs offrira un diviseur pour permettre aux utilisateurs d’ajuster la quantité d’écran occupée par chaque application. Le rapport indique en outre que le diviseur gagne en réalité un peu plus de fonctionnalités, permettant aux utilisateurs de permuter rapidement les positions des deux applications qu’ils ont associées.