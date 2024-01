Google va proposer au monde l’interface de paiement unifiée de l’Inde • The Register

Google a décidé de présenter au monde l’interface de paiement unifiée de l’Inde.

L’interface (UPI) a été créée par le gouvernement indien et permet aux particuliers d’utiliser une seule application pour effectuer des paiements peer-to-peer vers ou depuis plusieurs comptes bancaires. Les tiers peuvent inclure UPI dans leurs propres systèmes ou applications de paiement, les paiements s’effectuant de manière transparente entre tous les participants.

UPI compte environ 300 millions d’utilisateurs actifs et gère plus de dix milliards de transactions par mois, un trafic non loin derrière Mastercard et environ la moitié du volume traité par Visa.

Le service est cependant totalement omniprésent en Inde et a déjà été mis à disposition dans d’autres pays – en partie pour aider les touristes indiens lors de leurs voyages, mais aussi pour faciliter les paiements transfrontaliers.

Google a désormais décidé de diffuser les deux cas d’utilisation dans le monde entier.

Un mercredi annonce révèle que Google India Digital Services Limited et NPCI International Payments Ltd (la branche internationale de la National Payments Corporation of India qui supervise l’UPI) ont signé un protocole d’accord pour faire trois choses :

Étendre la disponibilité des paiements UPI pour les Indiens lorsqu’ils voyagent à l’étranger ;

Établir des systèmes de paiement numérique de type UPI dans d’autres pays ;

Faciliter le processus de transferts de fonds entre les pays en utilisant l’infrastructure UPI.

En poursuivant le premier objectif, les commerçants étrangers auront la possibilité de proposer des paiements UPI avec Google Pay et d’autres applications. Le registre Je peux imaginer que les points chauds touristiques annonceront leur préparation à l’UPI de la même manière que l’on voit occasionnellement la signalisation Alipay. Le tourisme émetteur indien est en croissance, mais pas à des niveaux qui feraient de la réalisation de cet objectif une victoire massive.

Le deuxième élément est tout à fait conforme au projet de l’Inde d’impliquer davantage de pays autour de son « infrastructure publique numérique » – un code comme UPI qui fournit des services numériques utiles éprouvés à l’échelle indienne et donc capables de répondre aux besoins de presque tous les pays. L’Inde utilise l’infrastructure publique numérique et propose son aide pour la mettre en œuvre, afin de dialoguer avec les gouvernements du monde entier, une tactique diplomatique très différente de celles utilisées par les États-Unis et la Chine. L’Inde a déjà signé plusieurs pays comme utilisateurs potentiels de l’UPI. Avec l’aide de Google et toujours désireux d’utiliser davantage les technologies numériques, UPI a une chance de prendre de l’ampleur.

Ce dernier objectif est également fascinant, car les paiements transfrontaliers sont un marché qui semble mûr pour l’amélioration, avec de nombreux efforts basés sur la blockchain se proposant comme alternatives aux services de transfert d’argent existants comme la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ou comme Western Union. Google et la National Payments Corporation se sont donné pour objectif de « réduire la dépendance aux canaux de transfert d’argent conventionnels ».

Ce qui pourrait plutôt mettre le chat parmi les pigeons.

Aucun calendrier n’a été fixé pour concrétiser ces trois objectifs, comme c’est souvent le cas lors de la signature de protocoles d’accord. ®