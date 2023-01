Google va licencier 6% de ses effectifs mondiaux

Après qu’Amazon, Microsoft et Meta aient procédé à des licenciements massifs, Google fait de même et prévoit de licencier environ 6 % de ses effectifs mondiaux. Cela représente environ 12 000 personnes.

À titre de comparaison, la dernière série de licenciements d’Amazon a supprimé 18 000 emplois (6%), la suppression de Microsoft était de 10 000 emplois (5%), tandis que Meta a dû licencier 11 000 personnes (13%). Le licenciement de Google n’est donc pas disproportionnellement plus important, mais cela fait encore beaucoup de gens sur le point de se retrouver sans emploi. Tout le monde dans l’industrie technologique – et pas seulement – se prépare au ralentissement économique et cherche un moyen de réduire les coûts. Naturellement, la suppression d’emplois est l’un des leviers que les entreprises peuvent actionner.

Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré dans un communiqué officiel que le personnel restant de Google devrait se concentrer plus que jamais et travailler avec un sentiment de grande urgence. Il a ensuite ajouté que Google mettrait davantage d’efforts pour développer ses services liés à l’IA afin de rivaliser avec des entreprises concurrentes travaillant sur des projets similaires.

Les revenus de Google cette année ont atteint 69 milliards de dollars, mais les bénéfices réels ont chuté à 13,9 milliards de dollars. Et avec les économies mondiales qui devraient faire face à de sérieux défis en 2023, Google essaie d’agir avant que les choses n’empirent.

Via