Google va licencier 12 000 personnes, selon une note du PDG Sundar Pichai

Google a annoncé vendredi qu’il licencierait 12 000 personnes de son effectif, s’ajoutant à la multitude de grandes entreprises technologiques américaines supprimant des emplois au milieu des craintes d’une récession imminente.

Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré vendredi dans un e-mail envoyé au personnel de l’entreprise que l’entreprise commencerait immédiatement à licencier aux États-Unis. Dans d’autres pays, le processus “prendra plus de temps en raison des lois et pratiques locales”, a-t-il déclaré.

Le géant de la recherche sur le Web et du partage de vidéos offrira aux employés basés aux États-Unis 16 semaines d’indemnité de départ plus deux semaines pour chaque année supplémentaire de travail chez Google, a ajouté Pichai.

Les entreprises technologiques sont actuellement confrontées à divers défis, notamment la hausse des taux d’intérêt et l’inflation au cours de l’année écoulée, qui ont pesé sur les actions technologiques et contraint les annonceurs à réduire leurs dépenses publicitaires en ligne.

Les hausses des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine en particulier ont conduit à une baisse de l’appétit pour les actions technologiques américaines. Le climat macroéconomique morose a à son tour poussé ces entreprises à procéder à des coupes sombres dans leurs effectifs.

Mercredi, Amazon a entamé une nouvelle vague de suppressions d’emplois touchant plus de 18 000 personnes. Le même jour, Microsoft a annoncé son intention de licencier 10 000 travailleurs.

Twitter, sous la direction d’Elon Musk, a également procédé à des licenciements, réduisant de plus de la moitié les effectifs de l’entreprise depuis sa prise de fonction en tant que PDG en octobre.

Le licenciement de Google vendredi intervient après que CNBC a annoncé mercredi que l’entreprise reportait une partie des chèques de prime de fin d’année des employés jusqu’en mars ou avril au lieu de les payer intégralement en janvier.

Lisez le mémo complet que Pichai a envoyé au personnel vendredi:

Googleurs,

J’ai des nouvelles difficiles à partager. Nous avons décidé de réduire nos effectifs d’environ 12 000 postes. Nous avons déjà envoyé un e-mail séparé aux employés aux États-Unis qui sont concernés. Dans d’autres pays, ce processus prendra plus de temps en raison des lois et pratiques locales.

Cela signifiera dire au revoir à des personnes incroyablement talentueuses que nous avons travaillé dur pour embaucher et avec lesquelles nous avons adoré travailler. Je suis profondément désolé pour cela. Le fait que ces changements impactent la vie des Googleurs me pèse lourdement, et j’assume l’entière responsabilité des décisions qui nous ont amenés ici.

Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.

Je suis confiant quant à l’énorme opportunité qui s’offre à nous grâce à la force de notre mission, à la valeur de nos produits et services et à nos investissements précoces dans l’IA. Pour le capturer pleinement, nous devrons faire des choix difficiles. Nous avons donc entrepris un examen rigoureux de tous les domaines de produits et de toutes les fonctions pour nous assurer que nos employés et nos rôles sont alignés sur nos priorités les plus élevées en tant qu’entreprise. Les rôles que nous éliminons reflètent le résultat de cet examen. Ils couvrent Alphabet, les domaines de produits, les fonctions, les niveaux et les régions.

Aux Googleurs qui nous quittent : merci de travailler si dur pour aider les gens et les entreprises partout dans le monde. Vos contributions ont été inestimables et nous vous en sommes reconnaissants.

Bien que cette transition ne soit pas facile, nous allons soutenir les employés alors qu’ils recherchent leur prochaine opportunité.

Aux Etats-Unis:

Nous paierons les employés pendant toute la période de notification (minimum 60 jours).

Nous offrirons également une indemnité de départ à partir de 16 semaines de salaire plus deux semaines pour chaque année supplémentaire chez Google, et accélérerons au moins 16 semaines d’acquisition de GSU.

Nous paierons les primes 2022 et les vacances restantes.

Nous offrirons 6 mois de soins de santé, des services de placement et un soutien à l’immigration pour les personnes concernées.

En dehors des États-Unis, nous soutiendrons les employés conformément aux pratiques locales.

En tant qu’entreprise de près de 25 ans, nous sommes condamnés à traverser des cycles économiques difficiles. Ce sont des moments importants pour affiner notre concentration, réorganiser notre base de coûts et orienter nos talents et notre capital vers nos plus hautes priorités.

Être contraint dans certains domaines nous permet de miser gros sur d’autres. Faire pivoter l’entreprise pour qu’elle soit axée sur l’IA il y a des années a conduit à des avancées révolutionnaires dans nos activités et dans l’ensemble de l’industrie.

Grâce à ces premiers investissements, les produits de Google sont meilleurs que jamais. Et nous nous préparons à partager des expériences entièrement nouvelles pour les utilisateurs, les développeurs et les entreprises également. Nous avons une opportunité substantielle devant nous avec l’IA dans nos produits et nous sommes prêts à l’aborder avec audace et responsabilité.

Tout ce travail est une continuation du “mépris sain pour l’impossible” qui est au cœur de notre culture depuis le début. Quand je regarde Google aujourd’hui, je vois ce même esprit et cette même énergie qui motivent nos efforts. C’est pourquoi je reste optimiste quant à notre capacité à mener à bien notre mission, même dans nos jours les plus difficiles. Aujourd’hui est certainement l’un d’entre eux.

Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon dont nous allons aller de l’avant. Nous organisons une mairie lundi. Consultez votre calendrier pour plus de détails. D’ici là, prenez bien soin de vous pendant que vous absorbez cette nouvelle difficile. Dans ce cadre, si vous commencez tout juste votre journée de travail, n’hésitez pas à travailler à domicile aujourd’hui.

-Sundar