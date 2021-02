Google d’Alphabet Inc a déclaré lundi qu’il arrêterait le développement interne de jeux pour Stadia, rendant le service de streaming de jeux basé sur le cloud entièrement dépendant des titres d’autres développeurs et éditeurs de jeux.

Stadia a été lancé en 2019 avec une unité de développement de jeux interne qui devait créer des titres pour la plate-forme.

La société a annoncé lundi qu’elle fermait l’unité en raison des coûts élevés liés au développement de jeux qui attirent les utilisateurs.

« Créer les meilleurs jeux de sa catégorie à partir de zéro prend de nombreuses années et des investissements importants, et le coût augmente de façon exponentielle », a déclaré Phil Harrison, vice-président et directeur général de Google Stadia, dans un article de blog. (https://bit.ly/2YDcfqQ)

Harrison a également déclaré que Jade Raymond, responsable de Google Stadia Games and Entertainment, quitterait l’entreprise pour poursuivre d’autres opportunités.

Stadia a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs l’année dernière après que le géant de la technologie ait offert deux mois d’accès gratuit à sa version premium aux joueurs qui s’abritaient chez eux en raison de la pandémie COVID-19.