Google va fermer le site Fitbit dans moins d’une semaine

À partir du mois prochain, fitbit.com sera entièrement remplacé par le Google Store, où les clients pourront trouver les produits Fitbit dans la section « Montres et trackers », aux côtés de la gamme Pixel Watch de Google. La page assure aux utilisateurs que le Google Store est leur nouveau domicile pour tout ce qui concerne Fitbit et fournit des liens pour gérer les comptes Fitbit, accéder à l’assistance, aux conditions de service et plus encore.