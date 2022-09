Google va fermer le service de jeux Stadia dans le cadre du dernier effort de réduction des coûts

Google ferme son service de jeux numériques Stadia, le dernier projet ambitieux à être réduit alors que la société cherche à réduire ses coûts.

Le service de jeu, qui a été lancé en 2019 et fonctionne sur les téléphones et le navigateur Chrome, “n’a pas gagné la popularité des utilisateurs que nous attendions”, a écrit Phil Harrison, vice-président de Google, dans un article de blog Jeudi. “Nous avons pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia”, a-t-il écrit.

Pour Google, Stadia représentait une opportunité de mettre sa technologie de streaming cloud au travail et de permettre un gameplay immersif “à grande échelle”, selon Harrison. Les serveurs Stadia seront désactivés le 18 janvier, le Stadia FAQ dit. La société espérait que Stadia serait en concurrence avec d’autres services de jeu comme le streaming cloud PlayStation Plus de Sony, Luna d’Amazon et Xbox Cloud Gaming de Microsoft.

La fermeture de Stadia est la dernière décision du PDG Sundar Pichai de réduire les coûts après avoir déclaré qu’il souhaitait rendre l’entreprise 20 % plus efficace. Le cours de l’action Alphabet a baissé de 34 % cette année et en juillet, la société a annoncé des revenus et des bénéfices décevants. Les efforts d’efficacité de Pichai, a-t-il dit, pourraient inclure des réductions de produits et d’effectifs alors que l’entreprise compte avec une multitude de défis économiques et un ralentissement de la croissance.

Google récemment annulé la prochaine génération de son ordinateur portable Pixelbook et couper le financement à son incubateur interne Area 120.

L’avenir de Stadia est incertain depuis un moment. L’année dernière, la société a déclaré qu’il était dissolution l’équipe Stadia Games and Entertainment, qui a développé ses propres jeux originaux pour le service. Des spéculations ont circulé sur la possibilité d’une réduction plus large du service.

Google a déclaré qu’il rembourserait tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store et tous les achats de jeux et de contenu complémentaire sur le magasin Stadia. La société a déclaré qu’elle prévoyait de terminer la majorité des remboursements d’ici la mi-janvier. Les joueurs continueront d’avoir accès à leur bibliothèque de jeux et pourront jouer jusqu’au 18 janvier.

Google a déclaré qu’il continuerait à prendre en charge les jeux dans d’autres domaines et aiderait les développeurs à créer et à distribuer des applications de jeu sur Google Play et Google Play Games. Harrison a également indiqué que la technologie utilisée pour Stadia ne sera pas gaspillée.

“Nous voyons des opportunités claires d’appliquer cette technologie à d’autres parties de Google comme YouTube, Google Play et nos efforts de réalité augmentée (AR) – ainsi que de la mettre à la disposition de nos partenaires de l’industrie, ce qui correspond à l’endroit où nous voyons l’avenir du jeu. dirigé », a-t-il écrit.

