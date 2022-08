Google va étiqueter les établissements de santé qui proposent des avortements dans les résultats de recherche

Google étiquettera clairement les établissements de santé qui proposent des avortements dans la recherche et les cartes afin de réduire la confusion parmi les utilisateurs à la recherche de la procédure.

Le changement intervient des mois après les démocrates du Congrès poussé le géant de la technologie de mieux différencier les cliniques d’avortement des centres de grossesse de crise, qui tentent de dissuader les gens de se faire avorter et peuvent ne pas offrir d’informations médicales précises.

Dans le cadre de la mise à jour, Google étiquettera les établissements qui sont vérifiés pour proposer des avortements avec “fournit des avortements” dans les résultats, tandis que d’autres emplacements indiqueront “pourraient ne pas proposer d’avortements”.

“Lorsqu’une personne aux États-Unis recherche des prestataires de soins de santé qui proposent des avortements – par exemple, en utilisant la requête” cliniques d’avortement près de chez moi “- la boîte de résultats de la recherche locale affichera les établissements qui ont été vérifiés pour fournir des avortements”, Mark Isakowitz, vice-Google président des affaires gouvernementales et de la politique publique pour les États-Unis et le Canada, a écrit dans un lettre de réponse au sénateur Mark Warner et à la représentante Elissa Slotkin.

“Les gens pourront élargir leur recherche pour afficher d’autres listes pertinentes (y compris d’organisations qui ne proposent pas d’avortements).”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Il n’est pas rare que les patientes à la recherche de services d’avortement trouvent des informations trompeuses lors d’une recherche en ligne. Selon un Nouvelles Bloomberg enquête publié plus tôt ce mois-ci, les personnes à la recherche de prestataires d’avortement sont “systématiquement” dirigées vers des centres de grossesse en crise sur Google Maps.

Recherche du Center for Countering Digital Hate plus tôt cet été, un résultat de recherche Google sur 10 pour les avortements dans les États où les lois sur les déclencheurs ont conduit à des centres de grossesse en crise a été trouvé.

La mise à jour de l’étiquette de Google intervient quelques jours seulement après évaluer le site Yelp a annoncé qu’il signalerait les listes de centres de grossesse en crise pour les distinguer des cliniques et des établissements de santé qui proposent des avortements.

À la suite de la décision Dobbs annulant Roe v. Wade, des experts en matière de confidentialité ont exprimé des inquiétudes quant à la manière dont les données personnelles pourraient être utilisées pour déterminer si une utilisatrice a demandé un avortement dans des États où la procédure est désormais illégale.

En juillet, Google a annoncé qu’il supprimer automatiquement l’historique de localisation lorsque les utilisateurs visitent des lieux sensibles comme les cliniques d’avortement. Les applications de suivi des règles, dont les analyses ont noté qu’elles partagent souvent des données avec des tiers, se sont précipitées pour publier des déclarations sur la confidentialité après la décision de la Cour suprême. Flo a lancé un “mode anonyme” qui, selon lui, permettrait aux gens d’utiliser l’application sans e-mail personnel, nom et identifiants techniques.