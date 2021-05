Google va développer un algorithme de soins de santé utilisant les dossiers des patients aux États-Unis

Google a collaboré avec la chaîne hospitalière américaine HCA Healthcare pour développer des algorithmes de soins de santé utilisant les dossiers des patients, ont rapporté les médias.

Selon un rapport du Wall Street Journal, Google aura accès aux dossiers des patients de HCA, qui gère 181 hôpitaux et plus de 2000 sites de soins de santé dans 21 États.

« HCA consoliderait et stockerait avec Google les données des dossiers de santé numériques et des dispositifs médicaux connectés à Internet dans le cadre de l’accord pluriannuel », a indiqué mercredi le rapport.

Google stockera les données anonymisées des dossiers de santé des patients et des appareils médicaux connectés à Internet.

Ces données seront utilisées pour créer des programmes qui pourraient éclairer les décisions médicales prises par les prestataires de soins de santé, a indiqué le rapport.

Pas seulement Google, Microsoft et Amazon travaillent également sur le terrain pour analyser les données des patients et créer de tels programmes basés sur l’IA / ML, pour faire une incursion dans le secteur de la santé de 3 billions de dollars.

Des rapports ont révélé en 2019 que Google recueillait des informations sur la santé de millions de citoyens américains – sans les informer ni eux ni leurs médecins – pour concevoir un logiciel basé sur l’intelligence artificielle (IA).

Selon le Wall Street Journal, l’organisation de soins de santé confessionnelle basée à Saint-Louis, Ascension, partageait les résultats de laboratoire, les diagnostics et les dossiers d’hospitalisation – ainsi que les antécédents médicaux avec les noms des patients et les dates de naissance – avec Google.

«L’initiative, baptisée« Project Nightingale », semble être le plus gros effort jamais réalisé par un géant de la Silicon Valley pour s’implanter dans le secteur des soins de santé grâce au traitement des données médicales des patients», avait indiqué le rapport.

Dans un article de blog, Google a tenté de clarifier son partenariat avec Ascension.

«Tout le travail de Google avec Ascension respecte les réglementations de l’industrie concernant les données des patients et s’accompagne de directives strictes sur la confidentialité, la sécurité et l’utilisation des données», a déclaré Tariq Shaukat, président, Produits et solutions industriels, Google Cloud.

Google avait déclaré avoir conclu un accord d’association commerciale (BAA) avec Ascension, qui régit l’accès aux informations de santé protégées (PHI) dans le but d’aider les fournisseurs à soutenir les soins aux patients.

« Pour être clair: dans le cadre de cet accord, les données d’Ascension ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que pour fournir les services que nous proposons dans le cadre du contrat, et les données des patients ne peuvent pas et ne seront pas combinées avec des données de consommation de Google », a déclaré la société. .

En 2017, Google s’est associé au centre médical de l’Université de Chicago pour développer des outils d’apprentissage automatique capables de «prédire avec précision les événements médicaux – tels que si les patients seront hospitalisés, combien de temps ils resteront et si leur santé se détériore malgré le traitement pour des conditions telles que comme des infections des voies urinaires, une pneumonie ou une insuffisance cardiaque. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici