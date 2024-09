Google va bientôt vous montrer encore plus de publicités sur YouTube

Principaux points à retenir YouTube déploie des publicités de pause qui s’affichent même lorsque les spectateurs mettent les vidéos en pause.

Les publicités en pause ne résolvent pas vraiment le problème des publicités rampantes, car les publicités normales seront toujours visibles simultanément.

Les utilisateurs mécontents des publicités peuvent opter pour YouTube Premium, mais la mise en pause des publicités peut toujours être une nuisance pour ceux qui ne le peuvent pas.







Depuis quelques années, les publicités sont devenues monnaie courante sur YouTube, ce qui constitue une préoccupation majeure pour de nombreux consommateurs, étant donné que la plateforme offre le plus grand service de vidéo, avec très peu de concurrents notables. Cela est devenu une nuisance pour beaucoup, au point que les gens ont de plus en plus recours à des bloqueurs de publicités, mais YouTube réprime régulièrement ces logiciels grâce à sa technologie de détection des bloqueurs de publicités. Aujourd’hui, la société a confirmé qu’elle déploie une autre façon de visualiser les publicités, qui sera, espérons-le, moins intrusive.









Vous verrez désormais des publicités même lorsque vous faites une pause

Dans une déclaration à Le VergeOluwa Falodun, responsable de la communication de YouTube, a confirmé que l’entreprise déploie à grande échelle une nouvelle fonctionnalité permettant à tous les annonceurs d’afficher des publicités même lorsqu’un spectateur met sa vidéo en pause. La décision de ce déploiement à grande échelle est étayée par une expérience que Google a menée avec un groupe plus restreint d’annonceurs en 2023. Cette expérience s’est avérée considérablement lucrative pour Google, populaire auprès des annonceurs, et apparemment pas assez intrusive pour les consommateurs.

Les pauses publicitaires n’améliorent pas vraiment la situation

YouTube Premium





Bien que l’on puisse affirmer que les publicités en pause sont moins intrusives que les publicités classiques, étant donné que vous ne faites probablement pas activement attention à votre écran lorsque vous le mettez en pause, il est important de comprendre que YouTube a pas s’est engagé à réduire les annonces régulières en remplacement de son dernier changement. Vous continuerez probablement à voir des annonces régulières ainsi que des annonces en pause, ce qui signifie que le résultat net est toujours plus de publicités.

Bien sûr, les utilisateurs ont la possibilité de s’abonner à YouTube Premium et de se débarrasser complètement des publicités, mais le forfait de départ de 13,99 $/mois le prix peut être prohibitif pour beaucoupIl semble que les personnes qui ne peuvent pas se permettre d’acheter YouTube Premium seront désormais obligées de regarder également des publicités en pause, ce dont les gens se plaignent déjà sur des forums sociaux comme Reddit.