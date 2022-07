Google va à nouveau tester les lunettes de réalité augmentée en public

Google testera des prototypes de réalité augmentée dans des lieux publics, a annoncé la société dans un communiqué. article de blog mardi.

Certains prototypes ressembleront à des lunettes normales et seront équipés de microphones et de caméras ainsi que d’écrans transparents.

Les nouvelles lunettes ne sont pas encore un produit et ne sont pas accessibles au public, mais Google souhaite tester des applications telles que la traduction en temps réel ou l’affichage des directions de l’utilisateur à l’intérieur des verres de lunettes, en particulier dans des environnements tels que des intersections très fréquentées.

Les tests représentent une avancée significative dans le développement de la réalité augmentée par Google, une technologie qui, selon de nombreux habitants de la Silicon Valley, pourrait être un changement majeur dans l’informatique comme le smartphone et le PC avant elle. La réalité augmentée superpose des images générées par ordinateur au monde réel, contrairement à la réalité virtuelle, qui plonge complètement le spectateur dans un monde artificiel ou « métavers ».

En annonçant son intention de tester en public, Google tente également de devancer le type de problèmes de confidentialité qui ont contribué à couler Google Glass, l’un des premiers appareils de réalité augmentée, il y a près de dix ans.

Google Glass était équipé d’une caméra frontale et les critiques craignaient que les utilisateurs enregistrent des personnes sans leur permission. Les porteurs de lunettes ont reçu un surnom désobligeant et, en 2014, une femme portant des lunettes a déclaré avoir été attaquée dans un bar de San Francisco. Finalement, Google a réorienté les lunettes pour se concentrer sur les clients professionnels plutôt que sur les consommateurs.

“Il est tôt, et nous voulons bien faire les choses, nous y allons donc lentement, en mettant l’accent sur la protection de la vie privée des testeurs et de ceux qui les entourent”, a écrit Juston Payne, chef de produit Google, dans le billet de blog sur le nouveau produit.

“Ces prototypes de recherche ressemblent à des lunettes normales, disposent d’un écran intégré à l’objectif et de capteurs audio et visuels, tels qu’un microphone et une caméra”, a déclaré Google. dans une page d’assistance à propos des tests.

L’appareil dispose d’une lumière LED qui s’allume lorsque les lunettes enregistrent des données d’image. Google indique que les lunettes n’enregistreront pas de vidéo ni ne prendront de photos que les utilisateurs pourront stocker et visionner plus tard, mais elles peuvent capturer et utiliser des données d’image pour exécuter des fonctions telles que l’identification d’objets ou l’affichage d’itinéraires. Les testeurs ne porteront pas les lunettes dans les écoles, les bâtiments gouvernementaux, les établissements de santé, les églises, les manifestations ou d’autres zones sensibles, a déclaré Google. Les tests seront effectués par “quelques dizaines de Googleurs et des testeurs de confiance sélectionnés” et auront lieu quelque part aux États-Unis.

Google a dévoilé ses lunettes AR lors de sa conférence des développeurs en mai en mettant l’accent sur la traduction de la parole en temps réel, afin qu’une personne voie une langue étrangère traduite devant ses yeux. Un employé de Google a qualifié les lunettes de “sous-titres pour le monde” lors de la présentation.

Google est en concurrence féroce avec d’autres géants de la technologie, dont Apple, Meta et Microsoft, pour créer les premières lunettes de réalité augmentée de nouvelle génération. Les quatre entreprises ont investi des milliards dans des logiciels et du matériel de réalité augmentée, dans l’espoir d’une percée qui pourrait permettre une nouvelle plate-forme informatique, mais les produits actuels n’ont pas encore fait leur chemin.

“La magie prendra vraiment vie lorsque vous pourrez les utiliser dans le monde réel sans que la technologie ne vous gêne”, a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, lors de l’annonce.

Apple se préparerait à annoncer un casque de réalité mixte dès l’année prochaine. Meta a annoncé un casque de réalité mixte avancé qui prend en charge les fonctionnalités de réalité augmentée qui sortiront plus tard cette année. Hololens de Microsoft est le matériel de réalité augmentée le plus avancé sur le marché d’une grande entreprise technologique pour le moment.