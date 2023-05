Google utilisera de nouveaux modèles d’IA pour les publicités et aidera les créateurs YouTube

Google L’effort de CNBC pour ajouter rapidement une nouvelle technologie d’intelligence artificielle à ses produits de base fait son chemin dans le monde de la publicité, a appris CNBC.

La société a donné son feu vert aux plans d’utilisation de l’IA générative, alimentée par de grands modèles de langage (LLM), pour automatiser la publicité et les services aux consommateurs financés par la publicité, selon des documents internes.

La semaine dernière, Google a dévoilé PaLM 2, son LLM le plus récent et le plus puissant, formé sur des tonnes de données textuelles pouvant fournir des réponses de type humain aux questions et aux commandes. Certains groupes au sein de Google envisagent désormais d’utiliser des outils basés sur PaLM 2 pour permettre aux annonceurs de générer leurs propres ressources multimédias et de suggérer des vidéos aux créateurs de YouTube, comme le montrent les documents. .

Google a également testé PaLM 2 pour le contenu jeunesse YouTube pour des éléments tels que les titres et les descriptions. Pour les créateurs, la société a utilisé la technologie pour expérimenter l’idée de fournir cinq idées de vidéos basées sur des sujets qui semblent pertinents.

Avec l’engouement pour les chatbots IA qui se propage rapidement dans l’industrie technologique et capte la fascination de Wall Street, Google et ses pairs, y compris Microsoft, Méta et Amazone , se précipitent pour intégrer leurs modèles les plus sophistiqués dans un maximum de produits. L’urgence est particulièrement aiguë chez Google depuis le lancement public à la fin de l’année dernière de Microsoft Le ChatGPT d’OpenAI, soutenu par OpenAI, a soulevé des inquiétudes quant au fait que l’avenir de la recherche sur Internet était soudainement à gagner.

Pendant ce temps, Google a été embourbé dans une période de plusieurs trimestres de croissance modérée des revenus après près de deux décennies d’expansion constante et rapide. Avec les craintes d’une récession qui s’accumule depuis l’année dernière, les annonceurs ont été ébranlés par les budgets de marketing en ligne, faisant des ravages sur Google, Facebook et d’autres. Spécifique à Google, les taux de conversion des publicités de recherche payante ont diminué cette année dans la plupart des secteurs.