Google utilise l’IA pour montrer à quoi ressemblent les vêtements sur de vraies personnes avant d’acheter

Google utilise l’intelligence artificielle dans son outil d’achat en ligne pour montrer comment les vêtements des détaillants en ligne s’adapteront à différents types de corps, a annoncé mercredi la société. C’est un autre pas dans la volonté de Google d’intégrer l’IA générative – ou l’IA qui peut créer du contenu basé sur les données de formation lorsqu’elle y est invitée – dans sa gamme de produits et de services en ligne.

La nouvelle fonctionnalité d’achat de Google, lancée aujourd’hui avec des marques comme Anthropologie, Everlane, H&M et Loft, utilise l’IA pour générer une image de l’article vestimentaire sur un modèle réel, l’objectif étant de montrer à quoi ressemblent les tailles de vêtements sur des personnes réelles. Il s’agit du dernier effort des grandes sociétés Internet et des détaillants, dont Amazon et Walmart, pour améliorer l’expérience d’achat à domicile et d’essai virtuel.

Alors que Google utilise l’IA pour générer des images du vêtement souhaité, il utilise de vraies personnes pour montrer comment ce vêtement lui va. Shyam Sunder, chef de produit groupe chez Google responsable de la fonction d’essai virtuel, a déclaré lors d’un point de presse que l’entreprise avait embauché 80 mannequins (40 femmes et 40 hommes) pour créer cette option d’achat.

Sunder a déclaré que Google n’avait besoin que d’une image d’un vêtement sur le site Web d’un détaillant pour créer une représentation de cet article sur un modèle, conçue par l’IA. La technologie de Google peut montrer comment le matériau « drapera, pliera, s’accrochera, s’étirera et formera des rides et des ombres », a écrit Lilian Rincon, directeur principal des produits d’achat grand public de Google, dans un article de blog de l’entreprise. Google prendra en charge les hauts pour femmes au lancement avec cette fonctionnalité, mais indique qu’il prévoit également de s’étendre à d’autres catégories.

Lors d’une démonstration, plusieurs modèles avec différents types de corps ont également été présentés pour chaque option de taille. La société a déclaré avoir sélectionné des modèles avec des tons de peau différents et dont les tailles de vêtements vont du double extra small au quadruple extra large. En plus de parcourir les tailles, vous pourrez également trouver des produits similaires dans différents prix, couleurs et motifs.

Un exemple de la nouvelle fonctionnalité d’achat de Google montrant à quoi ressemble un haut vert d’Everlane sur différentes femmes. Google

Dans le passé, les géants de la technologie et de la vente au détail ont tenté de faciliter le processus d’essayage des vêtements. L’année dernière, Walmart a annoncé une fonctionnalité très similaire à celle de Google. Appelé Choisissez mon modèle, il permet aux utilisateurs de choisir parmi 50 modèles de différentes hauteurs, tailles, morphologies et couleurs de peau pour voir à quoi ressembleraient les vêtements. Amazon a également annoncé un fonction d’essai virtuel pour les chaussures l’année dernière.

Mais l’annonce de Google reflète le changement plus large parmi les géants de la technologie pour adopter l’IA générative et l’infuser dans leurs produits les plus importants. La conférence des développeurs d’E/S de Google, où l’entreprise fournit généralement des mises à jour sur les nouveaux produits et technologies, était entièrement consacrée à l’IA. (En fait, la société a mentionné le mot IA plus de 140 fois lors de son discours d’ouverture.)

Microsoft a également fait de la technologie une priorité majeure dans des produits comme Bing et Windows. Amazon travaillerait également sur une nouvelle recherche de style ChatGPT pour son vaste magasin, selon Bloomberg.

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour aider à créer des histoires. Pour en savoir plus, consultez cet article.