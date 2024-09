Google utilise l’IA pour créer de faux podcasts à partir de vos notes

Cette application est conçue pour s’appuyer sur les fonctionnalités existantes de NotebookLM qui vous aident à interagir avec toutes vos notes, transcriptions et autres documents de recherche. L’application utilise déjà le modèle d’IA Gemini de Google pour vous aider à résumer vos recherches, et il s’agit en quelque sorte d’une version audio de ce modèle.

Google n’invente rien non plus lorsqu’il affirme que les hôtes de l’IA vont « plaisanter » entre eux. Lorsque j’ai essayé Audio Overview pour moi-même, j’ai branché l’un des exemples de cahiers sur l’invention de l’ampoule électrique, et les résultats ont été… un peu étranges. Pendant la présentation de 10 minutes, les deux hôtes ont eu une discussion légère sur le fait que Thomas Edison n’était pas la seule personne derrière l’ampoule électrique et que « en fin de compte, c’est en fait une histoire de travail d’équipe, de réalisation du rêve ».

Les hôtes pourraient presque Les podcasteurs humains ont tendance à être confondus avec eux, à cause de la façon dont ils soulignent « bam ! » lorsqu’ils le lancent au milieu d’une phrase, ou en utilisant des expressions modernes comme « c’est vraiment bordélique ». Il y avait quand même quelques bizarreries, comme j’ai remarqué que l’IA épelait certains mots et expressions, comme « PLUS ». Certains passages ne correspondaient pas exactement à ce qu’un humain dirait, un hôte IA qualifiant le platine de « bling bling metal ».

Cette fonctionnalité rend l’apprentissage de la recherche plus intéressant, mais je me demande si les animateurs conserveraient leur ton léger et quelque peu plaisant lorsqu’ils discuteraient de sujets plus sérieux, comme le cancer ou la guerre. Il y a aussi pas mal de choses à dire pendant la conversation, donc ce n’est peut-être pas la meilleure façon de résumer rapidement et clairement toutes vos informations.

C’est quelque chose que Google mentionne dans son annonce, car il dit que la fonctionnalité n’est « pas une vue complète ou objective d’un sujet, mais simplement un reflet » de vos notes.

Audio Overview présente également d’autres limitations, comme le précise Google, qui indique qu’il peut falloir plusieurs minutes pour générer une discussion de type podcast, et qu’il n’est disponible qu’en anglais. Comme de nombreux outils d’IA, il n’est pas toujours précis.

Vous pouvez tester la fonctionnalité par vous-même en ouvrant un bloc-notes dans NotebookLM. À partir de là, sélectionnez le guide Notebook dans le coin inférieur droit de l’écran, puis appuyez sur Charger sous la rubrique « Aperçu audio ». Je sais que je vais faire des recherches sur un sujet aléatoire juste pour pouvoir entendre ce que les podcasteurs IA ont à dire.

