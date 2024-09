Google TV Streamer est en vente aujourd’hui avec un panneau d’accueil, une page de sport et plus encore

Le mois dernier, le Google TV Streamer a été annoncé comme un remplacement pour la gamme Chromecast et c’est arrive en magasin aujourd’hui pour 100 $. Dans ce cadre, Google apporte des fonctionnalités TV Streamer telles que le panneau de maison intelligente et l’IA aux téléviseurs Google de Hisense et d’autres.

L’une des fonctionnalités clés de Google TV est le panneau d’accueil annoncé précédemment, qui arrive désormais également sur les téléviseurs Google. Vous pouvez voir et contrôler tous les appareils domestiques intelligents compatibles (lumières, thermostats, caméras, etc.) directement sur votre téléviseur, soit avec votre voix, soit avec l’Assistant Google. De nouvelles notifications de sonnette vous indiquent également qui est à la porte d’entrée sans mettre votre programme en pause.

Google a également annoncé quelques nouvelles fonctionnalités que nous n’avons pas encore vues. Si vous souhaitez utiliser votre téléviseur comme cadre photo, l’économiseur d’écran Ambient affiche les photos Google et vous permet même de créer des designs générés par l’IA via une série d’invites. Cette dernière est une fonctionnalité assez nouvelle, si cela ne vous dérange pas de regarder sans âme art créé par une machine.

Google

En parlant d’IA, Google ajoute des aperçus « améliorés » créés par Gemini (ci-dessus) pour les films et séries populaires sur les services de streaming comme HBO. « Ces aperçus comprennent des résumés complets, des critiques d’audience et des analyses saison par saison » pour vous aider à choisir une émission, a déclaré Google.

Parmi les autres nouveautés, citons une nouvelle page sportive dans l’onglet Pour vous qui regroupe les matchs, les moments forts de YouTube, les commentaires et bien plus encore au même endroit. Google a également ajouté un guide pour son service de télévision en direct Freeplay (précédemment lancé en douceur) afin que vous puissiez mieux suivre ses quelque 150 chaînes gratuites. Les nouvelles fonctionnalités devraient être déployées dès aujourd’hui sur le Google TV Streamer et les téléviseurs intelligents Google de Hisense et TCL, ou sur les projecteurs d’Epson et de XGIMI.