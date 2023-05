Google TV obtient un mode d’applications uniquement actualisé

Google TV a un mode Apps Only – j’ai essentiellement appris cela aujourd’hui. Toutes mes excuses pour ne pas avoir partagé cela plus tôt, car beaucoup d’entre vous peuvent trouver cela plus attrayant à utiliser régulièrement que la machine de recommandation de contenu gonflée qui est l’expérience actuelle de Google TV. Et j’ai tout appris sur Apps Only car il reçoit apparemment une mise à jour qui rafraîchit son apparence. Hein.

Apps Only, pour ceux comme moi qui n’avaient pas encore reconnu ce paramètre, est une option de Google TV qui vous permet de masquer toutes les recommandations et les éléments de la bibliothèque et vous montre simplement une liste déroulante de vos applications. Lorsqu’on l’explique simplement, cela semble glorieux. Cependant, cela supprime la recherche et vous oblige également à faire défiler horizontalement pour toujours pour trouver les applications dont vous avez besoin. C’est tellement basique que ce n’est pas vraiment très bon.

Dans cette nouvelle mise à jour, Google semble au moins modifier l’interface utilisateur pour se débarrasser du festival de défilement latéral sans fin. Une fois mis à jour vers Android TV Home v6.0.16, certains utilisateurs voient une page d’applications avec des boutons plus gros et une disposition verticale. Il semble mieux que l’ancienne version que vous avez peut-être utilisée.

L’exemple ci-dessus provient d’une personne possédant un téléviseur Sony qui a déjà reçu la mise à jour. J’imagine que vous pouvez télécharger la mise à jour pour essayer de l’obtenir plus tôt à partir de votre site APK préféré si c’est votre truc.

Malheureusement, le reste du mode semble encore trop dépouillé à mon goût. Google doit au moins nous donner un onglet de bibliothèque et une recherche pour rendre cela plus attrayant. Là encore, ce n’est pas vraiment comme ça qu’ils veulent que vous utilisiez Google TV, n’est-ce pas ?

