Google TV obtient des mises à niveau de performances indispensables

Google a détaillé ce matin que les mises à jour d’optimisation des performances et du stockage se dirigent vers le Google TV plate-forme, ce qui devrait être une amélioration considérable pour les utilisateurs dans leur ensemble.

Du côté des performances, Google optimise l’utilisation du processeur et apporte des améliorations à la gestion du cache qui réduiront les temps de chargement au démarrage pour tous les appareils exécutant la plate-forme. Non seulement cela, mais la navigation dans l’interface utilisateur et les onglets de changement deviendront plus réactifs, et un onglet Live plus rapide signifie moins de temps à regarder une animation de chargement. Google TV devrait donner l’impression d’être une expérience bien améliorée à la suite de ces changements, une fois qu’il aura atteint les systèmes de tout le monde.

Pour le stockage, Google a créé un nouveau bouton “Libérer de l’espace de stockage” pour les utilisateurs, vous permettant de supprimer rapidement le cache et les applications inutiles pour faire place à de nouveaux éléments à télécharger. La société affirme également que les modifications sous le capot réduiront les erreurs liées au stockage lors de la tentative d’installation de nouvelles applications. Cerise sur le gâteau, Google déclare avoir mis en place un processus automatisé qui s’exécute en arrière-plan et libère de l’espace sur votre appareil afin que vous puissiez installer plus d’applications.

Google n’a fourni aucune date de sortie précise pour quoi que ce soit, mais sachez que toutes ces fonctionnalités devraient bientôt arriver sur votre appareil, tant qu’il exécute Google TV.

// Google