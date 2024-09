Google TV Home Panel est limité, voici ce qu’il peut faire

Le Google Home Panel qui arrive sur les appareils Google TV est un ajout attendu et attendu à la plate-forme, mais nous avons remarqué que ses fonctionnalités sont plutôt limitées.

Lancer d’abord sur Diffuseur Google TV et s’étendra bientôt à davantage d’appareils, le panneau d’accueil sur Google TV est similaire à ce qui est disponible sur les appareils Pixel via l’écran de verrouillage. Un panneau affiche vos appareils préférés tels que définis dans l’application Home avec la possibilité de les ajuster et d’afficher leur état, affichant même les flux en direct des caméras Nest. Sur les Pixels et autres appareils Android où il est disponible, le panneau d’accueil est très performant en tant qu’extension de l’application Accueil.

Mais sur Google TV, les fonctionnalités sont limitées.

Comme mentionné, la disposition du panneau d’accueil sur Google TV est similaire à celle que vous voyez dans l’onglet « Favoris » de l’application Accueil. Il se met même à jour lorsque vous ajoutez des appareils ou réorganisez cet onglet. Mais il ne peut pas faire toutes les mêmes choses. Si vous avez des lumières, vous pouvez les allumer ou les éteindre et régler la luminosité, mais vous pouvez changer la couleur. Vous devez également plonger dans la section « Éclairage » si vous souhaitez effectuer des réglages individuels.

Le thermostat Nest similaire ne peut régler la température qu’à la hausse ou à la baisse, vous ne pouvez pas plonger pour allumer le ventilateur ou quoi que ce soit du genre.

Pour à peu près tout le reste, vous êtes limité à l’activation ou à la désactivation, rien de plus. L’une des choses que j’étais plutôt enthousiaste à l’idée de faire avec le panneau d’accueil sur Google TV était de démarrer la synchronisation de l’éclairage avec la Philips Hue Sync Box, mais mes espoirs ont été déçus lorsque j’ai réalisé que je ne pouvais accéder à aucune des options supplémentaires trouvées dans le Application domestique (qui est le meilleur endroit pour contrôler cet appareil).

Cette limitation de ne pas pouvoir accéder aux pages plus profondes au-delà de l’activation/désactivation signifie qu’une tonne d’appareils domestiques intelligents sont soit inutiles, soit très limitée via le panneau d’accueil. Vous ne pouvez pas non plus contourner ce problème avec les boutons d’automatisation, car ceux-ci n’apparaîtront pas sur le téléviseur même s’ils se trouvent dans l’onglet « Favoris » de l’application Accueil.

Pourquoi ces limites sont-elles en place ?

En réalité, les choses pourraient rapidement devenir incontrôlables du point de vue de la convivialité si Google essayait de prendre en charge tous les appareils et toutes les fonctionnalités ici, et il n’y a pas non plus de limite logique. Les limites en place me semblent donc logiques, même si elles sont un peu frustrantes.

Il est également important de se rappeler que le panneau d’accueil du téléviseur est actuellement en « Aperçu », tout comme l’application Wear OS l’est depuis un certain temps. Au fil du temps, Google a considérablement amélioré les fonctionnalités de l’application sur les appareils portables, et il semble raisonnable de s’attendre à des améliorations similaires sur le téléviseur au fil du temps.

