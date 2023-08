Google TV et NFL Sunday Ticket annoncent une fonctionnalité parfaitement synchronisée

L’investissement que Google a réalisé pour promouvoir la NFL et la NFL Sunday Ticket sur l’ensemble de sa plateforme de streaming est important. Nous savons tout sur la façon dont vous pouvez regarder un flux incessant de jeux le dimanche (avec de nouvelles fonctionnalités en cours) via YouTube et YouTube TV, mais Google continue de nous proposer de nouvelles façons de nous assurer de ne rien manquer, comme avec intégration dans Google TV. Ils nous parlent également aujourd’hui de nouvelles chaînes gratuites via Google TV.

Dans un court article de blog, Google a annoncé que NFL Sunday Ticket serait entièrement intégré à Google TV. Tout ce que cela signifie réellement pour vous, c’est que les jeux en direct hors marché, les meilleurs moments et les jeux de la semaine s’afficheront sur la page d’accueil de l’interface utilisateur de Google TV. Si vous êtes abonné à YouTube TV, ils incluront l’accès aux jeux Sunday Ticket dans l’onglet Live, comme vous pourriez le trouver maintenant avec d’autres chaînes de votre abonnement.

Essentiellement, Google veillera à ce que vous sachiez que vous pouvez accéder à tout le contenu de la NFL que vous pouvez gérer dans un ou deux autres endroits. Au contraire, ils facilitent la recherche de matchs, de faits saillants et bien plus encore de la NFL. Et c’est formidable puisque vous avez payé des centaines et des centaines de dollars pour cet accès.

En parlant de l’onglet Live, Google indique qu’il ajoute 25 chaînes gratuites supplémentaires à la section Google TV dans cet onglet. Les nouvelles chaînes incluent la BBC, Lionsgate et d’autres proposant du contenu comme Top Gear, Baywatch, etc. « Nostalgie » est le mot que Google utilise pour décrire cette dernière baisse.

Vous trouverez toujours les 800 autres chaînes gratuites sur Google TV à partir d’autres applications, mais ces 25+ sont intégrées à l’onglet Google TV qui en compte désormais plus de 100, aucune application n’est requise. Il s’agit simplement d’un contenu gratuit chaque fois que vous souhaitez le regarder dans une présentation de guide TV.

// Google