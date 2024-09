Google TV dispose désormais de plus de 150 chaînes en direct intégrées

L’année dernière, Google a profité de la tendance de la télévision gratuite financée par la publicité (FAST) en proposant des dizaines de chaînes gratuites directement sur l’écran d’accueil des appareils Google TV. La sélection gratuite de Google TV a été lancée avec environ 80 chaînes intégrées, mais au cours de l’année écoulée, ce nombre a augmenté. Depuis la dernière mise à jour, Google TV a non seulement presque doublé le nombre de chaînes de télévision en direct, mais l’entreprise a également donné à la sélection un nouveau nom attrayant.

Comme repéré par 9to5Googleles chaînes intégrées gratuites s’appellent désormais Google TV Freeplay. C’est un nom simple mais efficace, car Google essaie probablement d’attirer les utilisateurs de Google TV loin d’autres options populaires comme Tubi et Pluto TV.

Google TV Freeplay est le service FAST de Google. Source de l’image : 9to5Google

Le changement de nom intervient quelques jours après que Google a ajouté 14 nouvelles chaînes en direct. Ces chaînes incluent Xumo Free Nature & Wildlife TV, Xumo Free Bollywood & Indian Cinema, The Conners, World’s Most Evil Killer et Untold Stories of the ER.

« Google TV propose des chaînes de télévision en direct gratuitement et sans installation d’application, inscription ou abonnement nécessaire », indique Google sur son site Web.

Voici une liste complète de toutes les chaînes disponibles sur Google TV Freeplay en ce moment :

ACCDN

AccuWeather

La cuisine d’essai de l’Amérique

Gestion de la colère

Tournée des antiquités

Sommes-nous déjà arrivés ?

À la maison avec Family Handyman

Alerte à Malibu

BBC Terre

La nourriture de la BBC

BBC Maison & Jardin

beIN SPORTS XTRA

Télévision billard

Rebond XL

Les mystères de BritBox

CBC News & Explore

Les tricheurs

Actualités sur le cheddar

Film Romantique

Cercle

Docteur Who classique

Procès légendaires de la Cour

Télévision de la Cour

Date limite 24h/24 et 7j/7

Accord ou pas d’accord

Exigez l’Afrique

Tribunal des divorces

DOCUMENTAIRE+

DraftKings

Bar à comédies sans alcool

POUSSIÈRE

Écoute facile

Actualités d’Estrella

Estrella TV

Armée de Fail

Chaîne d’affaire familiale

Querelle de famille

Un classique de la querelle de famille

FilmRise Action

FilmRise Films gratuits

FilmRise Horreur

FilmRise True Crime

FilmRise Western

Dossiers médico-légaux

Jeu télévisé central

Les grandes aventures américaines

Grit Xtra

Films Hallmark et plus

Cœur du pays

La cuisine de l’enfer

Histoires d’amour

iHeart90s

iHeart Noël

iHeartCountry

IMPACT Wrestling Channel

Impossible

ION

Mystère ION

ION+

C’est l’heure du spectacle à l’Apollo

Johnny Carson TV

Les blagues de Juste pour rire

K-Drama de Kocowa

LAFF Plus

Ambiance latino

Droit et criminalité

La cuisine de Lidia

Le meilleur de Telemundo

Réseau LOL

Aimer la nature

Cinéma noir Maverick

Meurtres de Midsomer

MotorTrend FAST TV

Cinémasphère

Arabesque

Théâtre de la Science Mystère 3000 (MST3K)

NBC News Baie de San Francisco

NBC News Boston

NBC News Chicago

NBC News Connecticut

NBC News Dallas Fort Worth

NBC News Los Angeles

NBC News New York

NBC News maintenant

NBC News Philadelphie

NBC News San Diego

NBC News Sud de la Floride

NBC News Washington DC

Newsmax

Actualités Telemundo maintenant

L’Amérique en plein air

Dehors

Dehors la télé

Dossiers paranormaux

Roadshow des antiquités de PBS

PBS Nature

Ligue des combattants professionnels PFL

Tournée de la PGA

PokerGo

PowerNation

Immobilier & Rénovation

Chaîne de catastrophes réelles

REELZ Célèbres et infâmes

Souvenez-vous des années 80

Reuters maintenant

Plate-forme TV

Actualités Scripps

Nuances de noir

Actualités du ciel

Jazz doux

Vision rapide

Rock classique de Stingray

Les plus grands succès de Stingray

Paysages de vacances de Stingray

Pays chaud des raies

Paysage naturel des raies pastenagues

Tempête d’âme de Stingray

Balayage dans les supermarchés

Combat de déviation

Fait avec goût

Télémundo Al Día

La chaîne de jeu des noms de célébrités

Les dossiers du FBI

La chaîne Jamie Oliver

Le Collectif des Animaux de Compagnie

Le prix est juste – Les années Barker

Cette vieille maison

Aujourd’hui toute la journée

Vitesse supérieure

Criminalité universelle

Mystères non résolus

Tournée mondiale de poker

Les vidéos policières les plus folles au monde

Collection Wu Tang

Xumo TV policière gratuite

Films gratuits de Xumo

Westerns gratuits de Xumo

Chaîne de films de vacances Xumo

Yahoo Finance

Si vous possédez une télévision Google, vous pouvez retrouver toutes ces chaînes gratuites dans la section « En direct » de l’écran d’accueil. Vous pouvez également voir des chaînes en direct provenant d’autres sources, telles que Plex, YouTube TV, Pluto TV et Tubi, mais vous devrez d’abord installer leurs applications sur votre téléviseur.