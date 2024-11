Google TV désactive la nouvelle application Freeplay

L’application « Freeplay » mise à jour sur Google TV offre une bien meilleure expérience pour les chaînes gratuites de la plateforme, mais elle a récemment disparu et Google dit qu’elle ne reviendra pas avant un petit moment.

Nous avons remarqué pour la première fois plus tôt cette semaine que, soudainement, l’application Google TV Freeplay remaniée avait disparu de tous nos appareils de test, à l’exception du Google TV Streamer. L’application remaniée a ajouté un guide et plusieurs autres fonctionnalités qui la rendent considérablement plus utile et plus facile à utiliser par rapport à l’application existante, très limitée. Les deux expériences ont cependant toujours accès à plus de 150 chaînes gratuites.

Google a annoncé en septembre que la nouvelle application Freeplay serait déployée sur tous les appareils, et nous avons noté qu’elle avait effectivement commencé à être déployée plus tôt ce mois-là.

Mais il a depuis été supprimé, et Google a confirmé pourquoi dans une déclaration à 9to5Google. La société affirme qu’un problème de plantage a été détecté lors du déploiement, ce qui a entraîné la désactivation de la nouvelle application sur les « appareils concernés » pour le moment. Un appareil non concerné est le Google TV Streamer, comme nous l’avons constaté précédemment.

Google indique que la nouvelle application Freeplay sera disponible pour « tous » les appareils Google TV dans « les mois à venir ».

Lors du déploiement du nouveau guide Google TV Freeplay, nous avons découvert un problème susceptible d’augmenter les plantages pour certains utilisateurs. Nous avons désactivé l’accès au nouveau guide sur les appareils concernés jusqu’à ce que le correctif soit en place. Le déploiement du correctif commencera bientôt et le guide mis à jour sera disponible pour tous les appareils Google TV dans les mois à venir. porte-parole de Google

La restauration est certainement décevante, car la nouvelle application est bien meilleure, mais des problèmes de plantage mettraient certainement un frein à la fonctionnalité mise à jour.

Et, notamment, lorsque Google parle de « tous » les appareils, cela ne fait référence qu’aux appareils Google TV utilisés aux États-Unis, car Freeplay n’est pas disponible dans le monde entier.

