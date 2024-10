Google TV déploie Home Panel sur davantage d’appareils et de téléviseurs

Après avoir fait ses débuts sur Google TV Streamer et s’être étendu plus récemment à Chromecast, le nouveau Home Panel a également été déployé sur les téléviseurs Google TV de TCL, Hisense et d’autres marques.

Le panneau d’accueil de Google TV permet aux utilisateurs de contrôler les appareils domestiques intelligents tels que les lumières, les ventilateurs, le thermostat Nest, etc. Il propose également des vues en direct pour les caméras Nest et des notifications pour la Nest Doorbell. Les fonctionnalités ne sont pas aussi performantes que celles de l’application Google Home standard, mais elles restent très utiles.

Google a déployé la fonctionnalité sur Chromecast avec les appareils Google TV il y a un peu plus d’une semaine, et a également déployé la fonctionnalité sur d’autres téléviseurs Google depuis lors. Nous avons vu des rapports sur cette fonctionnalité sur les téléviseurs TCL et l’avons également trouvée en direct sur les téléviseurs Hisense avec Google TV. Il existe également des rapports depuis Décodeurs Xiaomi et plus encore.

Sur ces appareils, la fonctionnalité est identique. La seule chose qui manque à Google TV Streamer est la possibilité de mapper l’option sur un bouton dédié.

Si vous ne voyez pas encore la fonctionnalité, consultez le panneau Paramètres rapides, généralement accessible en appuyant longuement sur le bouton d’accueil. La recherche de mises à jour de Google TV Home et d’autres applications du Play Store peut également s’avérer utile.

