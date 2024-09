Google TV bénéficie d’une mise à jour majeure

La plus grande amélioration pour les utilisateurs de maisons intelligentes est le nouveau panneau Home. Ce panneau de contrôle de maison intelligente est accessible via une mosaïque dans le panneau des paramètres rapides et vous permet de contrôler les appareils connectés à Google Home. Vous pouvez faire des choses comme allumer ou éteindre les lumières ou les atténuer/augmenter la luminosité, déclencher une automatisation Movie Time et régler votre thermostat, le tout à partir de la télécommande.

Google indique qu’il existe désormais 150 chaînes gratuites disponibles avec Google TV Freeplay, son option FAST réservée aux États-Unis intégrée au système d’exploitation Google TV, et un guide des chaînes mis à jour qui permet de naviguer par genre et par sujet.

Google a également révélé qu’avec plus de 270 millions d’appareils actifs par mois, Google TV est la première plateforme de streaming au monde. Elle étend la plateforme à davantage de pays, dont la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines, et travaille avec davantage de marques pour ajouter la plateforme à davantage de matériel. Cela comprendra les moniteurs intelligents Asus, les projecteurs d’Epson, XGIMI et Vankyo, ainsi que Hisense et TCL téléviseurs d’art.