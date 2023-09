Google tue Play Films et TV sur Android TV

Google a ralenti la mort de Google Play Films & TV sur Android TV au fil des années, d’abord avec l’introduction de la plateforme Google TV qui n’en avait pas besoin et plus récemment l’onglet « Boutique » sur d’autres box Android TV. Aujourd’hui, Google a annoncé que l’application Play Films & TV, restée sur Android TV, disparaîtrait en octobre.

Dans un e-mail envoyé aux propriétaires d’Android TV, Google a marqué le 5 octobre 2023 comme le jour de la disparition de l’application, affirmant qu’elle « ne sera plus disponible sur votre appareil Android TV » mais que vous pouvez « continuer à acheter ou à louer des films ». directement via l’onglet Boutique » si vous le souhaitez. Et cela a du sens comme alternative, puisque Google a introduit l’onglet Boutique en juin. À ce moment-là, l’écriture était sur le mur.

Google Play Films et TV a commencé à disparaître en 2020 lorsque Google TV est apparu comme l’alternative et la plate-forme la plus récente et la mieux prise en charge. Play Movies & TV a ensuite abandonné d’autres appareils comme Roku et les téléviseurs intelligents un an plus tard avant que Google ne supprime la section Play Movies & TV de Google Play sur les téléphones et les tablettes au profit de Google TV. Bien que Google TV soit toujours horrible pour présenter le contenu que vous possédez sur les appareils TV, cela a l’air plutôt joli, je suppose.

Voici l’e-mail complet envoyé aux utilisateurs :

Ainsi, le 5 octobre, l’application Google Play Films et TV disparaîtra d’une manière ou d’une autre. Cela pourrait se faire via une mise à jour d’Android TV ou via Google Play, mais dans tous les cas, Google vous dit de vous dire au revoir. En tant que personne qui utilise régulièrement l’application pour afficher le contenu que j’ai acheté, celle-ci fait un peu mal.

À bientôt, Play Films et TV.