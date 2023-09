Google tue les podcasts Google

Google Podcasts, une application sur Google Play avec 500 millions de téléchargements et une solide note de 4,6, fermera ses portes l’année prochaine. Aussi fou que cela puisse paraître, l’écriture était probablement sur le mur plus tôt dans l’année lorsque Google a complètement ouvert les podcasts sur sa plateforme YouTube Music. Nous aurions dû voir où cela nous menait.

Alors oui, Google Podcasts fermera ses portes en 2024 et sera remplacé par YouTube Music en tant que plate-forme de podcast par défaut de Google que vous pourrez utiliser. L’annonce a été abandonnée ce matin, Google expliquant plus en détail comment se déroulera ce processus d’arrêt.

Qu’avez-vous besoin de savoir? D’une part, les podcasts sur YouTube Music seront lancés dans le monde avant la fin de 2023, car ils ne sont apparemment pas encore disponibles partout. Cela semble important. L’autre chose à prendre en compte est que Google est très tôt dans ce processus de suppression de Google Podcasts, doit créer des outils de migration et continue de recueillir des commentaires sur la manière dont ce processus pourrait évoluer. Pourtant, 2024 n’est pas si loin, mais Google a au moins mentionné que Google Podcasts perdurerait au moins « plus tard en 2024 ».

Au cours des prochains mois, Google augmentera ses investissements dans l’expérience podcast sur YouTube Music, ce qui devrait signifier une meilleure expérience visuelle ainsi que des fonctionnalités telles que l’ajout manuel de flux RSS pour les émissions non hébergées sur YouTube. Si vous êtes un podcasteur, ce changement devrait signifier « des outils de création et d’analyse robustes », des téléchargements RSS et une portée plus large de YouTube Music.

En ce qui concerne la migration, encore une fois, nous n’en sommes qu’à nos débuts. L’objectif actuel est de rendre la migration aussi « simple et facile que possible » pour tout le monde et Google ne vous demandera pas de passer à YouTube Music tant qu’il « n’aura pas l’impression que les outils de migration sont prêts ». Google vous proposera également un téléchargement de fichier OPML au cas où vous ne voudriez rien avoir à faire avec YouTube Music et préféreriez écouter votre podcast sur une autre plateforme.

Pour récapituler, rien ne change pour l’instant, mais nous devrions en savoir plus dans les mois à venir sur la façon de migrer de Google Podcasts vers YouTube Music pour vos besoins de podcasting.

// Youtube