Google tue le service d’abonnement Pixel Pass

Avec l’introduction des Pixel 6 et Pixel 6 Pro en 2021, Google a également annoncé un nouveau service d’abonnement appelé Pixel Pass. Ce Pixel Pass vous permettrait de payer des frais mensuels pour couvrir le dernier téléphone Pixel, votre abonnement YouTube Premium, le stockage avec Google One et Google Play Pass. Aujourd’hui, Google a discrètement interrompu le Pixel Pass (à compter du 29 août), j’espère donc que vous ne vous attendiez pas à profiter de la série Pixel 8 dans quelques mois.

Sur un fraîchement posté page d’assistance, Google tente d’expliquer pourquoi Pixel Pass est interrompu, mais ne propose pas grand-chose. Leur raisonnement se résume essentiellement à vouloir donner aux utilisateurs plus de flexibilité dans les services qu’ils paient et qu’ils évalueront les futures offres en fonction de vos commentaires.

À l’avenir, vous ne pourrez plus vous abonner au Pixel Pass pour aucun téléphone de Google. Pour ceux qui sont déjà abonnés, votre Pixel Pass prendra fin 2 ans après l’expédition de votre appareil Pixel Pass. Vous ne pourrez pas renouveler votre abonnement à la fin de cette période de 2 ans ni passer à un nouveau téléphone Pixel via Pixel Pass.

OK, mais qu’arrive-t-il au bout de 2 ans à tous ces services ?, comme YouTube Premium, Google One et Google Play Pass ? Google dit qu’il ne veut pas que votre service soit interrompu, il le renouvellera donc automatiquement jusqu’à ce que vous l’annuliez, ce qui signifierait que vous le paierez à un tarif réduit. Vous devriez voir un e-mail le 29 septembre expliquant cela et fournissant ce tarif.

Et c’est là l’essentiel des grandes nouvelles ici. Google tue le Pixel Pass juste avant la livraison des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Les abonnés actuels continueront à utiliser le Pixel Pass jusqu’à la fin de leur période de 2 ans. Après cela, ils devront s’abonner individuellement à tous les services Pixel Pass.

RIP, Pixel Pass.