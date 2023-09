Google tue l’abonnement Pixel Pass, qui regroupe le téléphone et les services

Pixel Pass n’existe plus. Google met fin au programme d’abonnement qui offrait un téléphone Pixel et l’accès à une variété de services Google pour un tarif mensuel unique. La société a officiellement cessé de proposer Pixel Pass pour les nouveaux achats et renouvellements à partir de mardi.

La nouvelle arrive quelques mois avant la fin de l’abonnement pour ses premiers clients et à l’approche de l’événement Made by Google d’octobre, où le géant de la technologie devrait dévoiler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Google a d’abord lancé son Abonnement Pixel Pass, qui répartissait le coût du téléphone et des services sur deux ans, en 2021. L’abonnement fournissait soit le Pixel 6, soit le Pixel 6 Pro, associé à des services tels que Google Play Pass, YouTube Premium et YouTube Music Premium, entre autres. CNET a découvert à l’époque que les forfaits permettraient d’économiser 76 $ (Pixel 6) et 186 $ (Pixel 6 Pro) sur une période de deux ans, si les gens utilisaient tous les services fournis dans le cadre de l’abonnement.

Selon Le site d’aide de Google, Pixel Pass n’est plus proposé pour les nouveaux achats ou renouvellements de Pixel. Les abonnés existants peuvent poursuivre leur abonnement pour le reste des deux années à compter de la date de leur inscription. Après cela, les utilisateurs pourront toujours mettre à niveau leur appareil Pixel, mais ils ne pourront pas renouveler leur abonnement Pixel Pass.

Google n’a pas précisé pourquoi il mettait fin au Pixel Pass, mais il a déclaré qu’il « évaluerait les offres en fonction des commentaires des clients et leur proposerait différentes manières d’accéder au meilleur de Google ».

La société n’émet pas non plus de remboursement, car elle « s’engage à tenir notre promesse pour la durée complète de 2 ans de l’abonnement Pixel Pass », selon le site d’aide. Google a annoncé qu’il accorderait un crédit de fidélité de 100 $ à tous les abonnés actifs.

Les abonnés Pixel Pass peuvent obtenir plus de détails sur Google site d’aide. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

