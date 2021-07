Dans 9to5GoogleLe dernier « APK Insight », la dernière version d’un composant Android appelé « Data Restore Tool » a été identifié avec un nouveau code faisant allusion à une nouvelle application. Il est probable que Google cherche à créer une application « Passer à Android » pour l’App Store iOS, tout comme Apple a une application « Passer à iOS » pour Android.

Pour le contexte, la façon dont Google bascule actuellement les utilisateurs iOS vers Android consiste à sauvegarder les contacts, les événements de calendrier et les photos sur Google Drive. Ensuite, lorsque le même compte Google est ajouté à un nouvel appareil Android, le contenu est accessible via les applications respectives.

Google Pixel 5

Les nouvelles lignes de code trouvées dans la version 1.0.382048734 de « l’outil de restauration de données » font référence à une application créée par Google appelée « Passer à Android » pour iOS. Voici le texte contenu dans l’application :

Étape 1 : Téléchargez l’application Switch to Android sur l’App Store.

Étape 2 : Accédez à vos paramètres Wi-Fi

Étape 3 : Connectez-vous au réseau ^1 et saisissez le mot de passe ^2

De plus, certaines langues de l’outil ont été modifiées pour refléter le fait que davantage de données iOS seront transférables que par le passé. Par exemple, il est maintenant mentionné que l’application peut transférer des applications.

Transférer applications, SMS et contacts, entrez votre mot de passe de sauvegarde iTunes.

On ne sait pas comment Google s’attend à « transférer » les applications d’iOS vers Android, à part peut-être télécharger la version Android des applications iOS sur un nouvel appareil, mais nous ne sommes pas convaincus que les données réelles des applications seront transférables. Vous pouvez être sûr que les applications payantes ne seront pas transférées et devront être achetées à nouveau via le Google Play Store.

La source