Google travaille sur l’amélioration des performances AR sur les téléphones Android avec deux caméras

Le géant californien de Mountain View, Google, est en train de mettre à jour son kit de développement logiciel de réalité augmentée (SDK) pour les smartphones avec deux caméras arrière. La nouvelle mise à jour concerne la façon dont Google distribue ses fonctionnalités ARCore, qui obtient désormais «une profondeur stéréo double caméra sur les appareils pris en charge», selon le journal des modifications publié par Google. Pour l’instant, il semble que le support soit uniquement limité au Google Pixel 4 et au Google Pixel 4XL, mais Google a publié une liste d’appareils ARCore compatibles sur le site des développeurs de Google, qui comprend également les smartphones de Huawei et Apple iPhones.

Cela signifie que les derniers smartphones Pixel de Google (Pixel 5 et Pixel 4a) ne verront pas les avantages pour le moment. Cela, selon le rapport, peut être dû aux caméras ultra-larges des nouveaux smartphones Pixel au lieu des téléobjectifs de la série Pixel 4. La liste des appareils mentionnés par Google comprend tous les smartphones Android prenant en charge OpenGL ES 3.0. Cela inclut les appareils Huawei et les iPhones d’Apple.

Google Pixel 4 et Pixel 4XL ne sont pas arrivés sur le marché indien, comme le Google Pixel 4a 5G et le Pixel 5. Le Google Pixel 4a est le dernier smartphone Pixel que nous pouvons acheter et il reste encore du temps pour Google pour apporter le dernière prise en charge du SDK AR pour le Pixel 4a. Le Google Pixel 4a est au prix de Rs 31 999 pour la seule variante de 6 Go de RAM + 128 Go en Inde.