Apple a annoncé que sa nouvelle mise à jour comprendra l’outil de transparence du suivi des applications qui vous permettra de mieux contrôler votre vie privée. Selon Bloomberg, Google travaille sur quelque chose de similaire: empêcher le suivi inter-applications sur les appareils Android, mais la fonctionnalité en est encore aux premiers stades de discussion.

Un porte-parole de Google a déclaré que la société «cherchait toujours des moyens de travailler avec les développeurs pour élever la barre en matière de confidentialité tout en permettant un écosystème d’applications sain financé par la publicité».

Cependant, des sources anonymes ont révélé que Mountain View souhaitait en fait trouver l’équilibre entre les consommateurs et les développeurs soucieux de leur vie privée et les besoins financiers des annonceurs.

Google est l’une des sociétés de publicité numérique les plus riches, récoltant plus de 100 milliards de dollars par an. Une grande partie de cet argent a été accumulée en ciblant les propriétaires d’appareils Android – souvent, si votre utilisateur recherchait un élément sur Chrome, le même élément apparaîtrait dans une bannière publicitaire dans une autre application, même s’il s’agit d’un jeu simple.

